Házigazdaként Fejér Levente zabolai polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Ötvös Mózes egyesületi elnök elsősorban a támogatások körüli rendellenességekről beszélt. Az Európai Unió hatóságai megkérdőjelezték, miért kaptak kiemelten nagy, termeléshez kötött támogatást Romániában a szavasmarha-tenyésztők, feldolgozásra szánt burgonyát termelő gazdák. Ezzel szemben senki nem tette soha szóvá, hogy a romániai gazdák kapják a legkisebb területalapú támogatásokat, senki nem mondta, adjanak többet a hazai gazdáknak. „Nem engedjük, hogy elvegyék a termeléshez kötött támogatásokat. Ehhez érdekvédelemre van szükség – szögezte le Ötvös. Tavaly három alkalommal vettek részt tüntetésen a háromszéki gazdák, ha nem biztosítják jogainkat, kiköveteljük azokat. Agrárpolitikát folytatunk, ez azt jelenti, hogy azzal vagyunk, aki mellénk áll. Pillanatnyilag nem lehet tudni, ki támogatja a gazdatársadalmat, ezért jó lenne tárgyalóasztalhoz ülni a politikummal, és leszögezni, mit lehet tenni, hogy jobb legyen a gazdák élete, hogy élhessenek jogaikkal – hangoztatta. Tamás Sándorral már tárgyalt, közvetítette, mit is akarnak a gazdák, ezt viszont a parlamentben lévő képviselettel is meg kell értetni. Tudomásul kell venniük, hogy értünk vannak ott” – emelte ki.

Nicolae Radocea kormánymegbízott-helyettes hangsúlyozta, az általa képviselt hivatal a gazdák mellett áll. Az utóbbi napokban a polgármesteri hivatalok képviselőivel tanácskoztak, azt szeretnék, hogy minél gördülékenyebben menjen a támogatások igényléséhez szükséges igazolások kiadása – mondta.

Tamás Sándor kifejtette: az elmúlt években hatékonyan működött együtt a gazdatársadalommal, az agrárintézményekkel is. Tapasztalata, hogy a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) és a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) gazdabarát intézmény. Fontosnak tartja a gazdatalálkozók szervezését, amelyek jó alkalmat jelentenek az információk átadására, a jövő tervezésére is, mert a jövőt meg kell tervezni – hangsúlyozta. Azt is elmondta, Bukarestben még a saját jövőjükkel sem foglalkoznak, nemhogy a háromszéki, székelyföldi gazdákéval. A tejfelvásárlás kapcsán elmondta, a tejtermelő gazdák kiszolgáltatottak a nagyvállalatoknak, megtörténik, hogy egyáltalán nem veszik el tőlük a tejet. Felsőháromszéken is ez történt, szerencsére már a felvásárló kivonulását megelőzően szervezkedni kezdtek, így most a Kézdi Lacto COOP szövetkezeten keresztül értékesíthetik a tejet a gazdák. Míg másoknak 55 baniban fizették ki tejet, a szövetkezeti tagok 95 banis vagy ennél nagyobb literenkénti áron adhatták el. Más példák is azt mutatják, a szövetkezeteken keresztül megvalósított tejfelvásárlás, -feldolgozás és -eladás jelenti a járható utat – hívta fel a figyelmet a szövetkezés előnyeire. Tamás Sándor a megyei tanács és az AgroSic további támogatásáról is biztosította a jelen lévő gazdákat.

A székelytamásfalvi ülésen a megyei egyesület alapszabályzatának módosítására is sor került. Az illetékesek elfogadták, hogy az elnököt a továbbiakban ne két, hanem négy évre vá­lasszák meg. Ugyanakkor megszavazták, hogy az éves tagsági díj szarvasmarhaként 5 lej legyen. Hamarosan sor kerül az egyesület éves közgyűlésére, amelyet tisztújítással kötnek egybe. A közgyűlésre a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglőben március harmadikán, pénteken fél tizenegykor kerül sor.

A következő gazdatalálkozónak Gidófalva ad helyet, holnap fél tizenegyre a helybéli gazdákat várják az összejövetelre. Ezt követően február 27-én Bodokon szervezik meg az Olt menti gazdák találkozóját.

A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete felhívja a kontrollban lévő szarvasmarhákat tartó, fizikai személyként dolgozó gazdák figyelmét, hogy kötelesek leadni a naprakészen láttamozott termelői könyveik másolatát az egyesület sepsiszentgyörgyi, Árkosi utca 2. szám alatti irodájához. A végső határidő február 23-a, csütörtök.