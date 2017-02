Tekintettel arra, hogy a Kovászna megyei kutyaállománynak mindössze alig felét, míg a macskák kevesebb mint tíz százalékát sikerült veszettség ellen beoltani 2016-ban, a megyei állategészségügyi igazgatóság nagyszabású oltási kampányt indított útjára. Az igazgatóság szakemberei a körzeti állatorvosokkal közösen szervezik meg az oltást és mikrochipezést a megye területén, elsősorban azokban a körzetekben, ahol a beoltott állatok száma nagyon alacsony. Azon körzetekben, ahol az oltási arány elfogadható, az oltásokat a helyi körzeti állatorvos végzi a továbbiakban is.

A kutyák és macskák beoltatása a gazdák kötelessége. Ezért, ha a gazda visszautasítja az oltást, az igazgatóság 600–1200 lejig terjedő büntetést szabhat ki. A kutyákon, amikor először kerülnek oltásra, a következő műveleteket végzik el: mikrocsip behelyezése, veszettség elleni oltás, féregtelenítés, egészségügyi könyvecske kiadása, adatfrissítés az országos elektronikus nyilvántartásban. Mindez átlag 30 lejbe kerül kutyánként, ami magában foglalja a mikrocsipezés munkadíját is. Az oltóanyagot az igazgatóság ingyen biztosítja, és az oltás munkadíját fizeti az állatorvosnak.

A veszettség ellen beoltott kutyákon, amelyek már mikrocsipet is kaptak, a veszettség elleni emlékeztető oltást, féregtelenítést és az országos elektronikus nyilvántartásban való adatfrissítést végzik el 10 lejes átlagáron.

Mivel a macskákat nem mikrocsipezik, könyvecskét sem kapnak, a művelet sokkal egyszerűbb és olcsóbb, ám a munkadíjat a gazda fizeti.

A nem a körzeti állatorvosok által mikrochipezett állatokat kötelező módon be kell jelenteni a körzeti állatorvosoknál is, bemutatva az oltási könyvecskét.

Az oltási kampány február 28-ig tart, de a kimaradt ebeket, illetve macskákat ezután is beoltják, ezt azonban a gazdának kell kifizetnie.

Tekintettel arra, hogy az ország területén is számos településen megjelent a baromfipestis, és eddig a megye baromfiállományának alig felét sikerült beoltani, felhívják a lakosság figyelmét, hogy a baromfik oltatása szintén kötelező. A baromfipestis megjelenése esetén nagyméretű elhullásra lehet számítani. A betegség nemcsak egy udvart érint, hanem átterjedhet a szomszéd baromfiállományra, sőt, települések között is. A baromfipestis elleni oltáskampány szintén folyamatban van. Ebben az esetben a gazdának kell fizetnie az oltóanyag árát és a munkadíjat is, ez tyúkonként átlag egy lejt jelent. Az igazgatóság szakemberei ellenőrzéseket és oltásokat végeznek elsősorban a baromfitelepek körül: Sepsiszentgyörgyön, Illyefalván, Rétyen, de figyelemmel követik az egész megye területét. Visszautasítás esetén itt is megbírságolhatják a gazdákat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, dr. Sikó-Barabási Sándor közleményéből.