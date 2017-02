Nagy volt az érdeklődés a pályázási lehetőségek iránt, a megye minden települése képviseltette magát polgármesteri vagy alpolgármesteri szinten a Babeș–Bolyai-egyetem előadótermében megrendezett találkozón. Jelen volt meghívottként és előadóként az országos ügynökség központi régiójának vezérigazgató-helyettese, Lidia-Delia Bogdan is néhány gyulafehérvári szakember kíséretében. Azon intézkedéseket ismertették, amelyekre a helyi tanácsok (is) pályázhatnak: A mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése (4.3-as), A községi infrastruktúra létrehozásának és korszerűsítésének támogatása (7.2-es) és A vidéki kulturális örökség megőrzésének támogatása (7.6-os). Ezeket múlt heti lapszámunkban részletesen ismertettük, most csak néhány fontosabb részletre hívjuk fel a pályázók figyelmét.

A 4.3-as intézkedésnek három összetevője van, az öntözési rendszer fejlesztésének sémája, a mezei utak és az erdészeti utak létrehozása, illetve korszerűsítése. A mezei utak korszerűsítésére pályázhatnak a helyi tanácsok, valamint a községek által alapított közösségfejlesztési egyesületek, társulások. A pályázat útján felújított, már meglevő útnak, illetve a területnek, ahová mezei utat akarnak építeni, a tanács tulajdonában kell lennie, csak a község lakott területén kívül létesíthetők, illetve korszerűsíthetők utak a pályázatból. A támogatás mértéke 100 százalékos, vagyis nem kell önrész. Erdei utak korszerűsítésére pályázhatnak erdőterülettel rendelkező cégek, erdőtulajdonosok társulásai, az erdőterülettel rendelkező helyi tanácsok és ezek fejlesztési egyesületei. Ennél az intézkedésnél sem szükséges önrész.

A 7.2-es intézkedés kere­tében a községi utak, a községi ivóvízhálózat, a szennyvízcsatornázás, valamint az iskolák korszerűsítése, az óvodák és a szociális létesítmények építése valósítható meg. A pályázathoz nem kell önrész, teljes elszámolható értéke 500 ezer és 4 millió euró között lehet.

A vidéki örökség megőrzésére (7.6 intézkedés) pályázhatnak községek, alapítványok, egyesületek, egyházak, valamint azon magánszemélyek is, akik tulajdonában közhasznú vidéki örökségű létesítmény van. A pályázat útján felújíthatók és berendezhetők a községi művelődési házak (pl. bútorzat, hangosító rendszer, népviselet, illetve hangszerek vásárlása stb.), műemlék épületek, emlékházak, templomok. A beruházás kifizethető értéke változó: ha a helyi tanács a pályázó, az érték legtöbb 500 ezer euró lehet önrész nélkül, viszont ha alapítvány, egyház vagy magánszemély pályázik, a kifizethető érték maximálisan 200 ezer euró lehet, 20 százalékos önrésszel.

Szakál András, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatója nem kis örömmel újságolta, hogy Lidia Bogdan vezérigazgató-helyettes nagyon elégedett az eddigi Kovászna megyei eredményekkel, a megyebeliek pályázókedvével és a helyi hivatal munkájával, hiszen a Brassó, Fehér, Hargita, Maros, Szeben és Kovászna megyét magában foglaló központi régióban például a tavaly nálunk fizették ki a legtöbb pályázati pénzt, közel 7 millió eurót. Az igazgató elmondása szerint évről évre növekszik a letett pályázatok száma, és az össze­sített, kifizethető értékük, például a mezőgazdaság fejlesztését közvetlenül érintő intézkedéseknél Kovászna megye 2016-ban a középmezőnyben állt. Sőt, például a nagy értéket képviselő 4.1-es, a gazdaságok fejlesztését célzó intézkedésnél országos szinten a 9. helyre sikerült feljönni, a fiatal gazdák támogatásánál, a 6.1-es intézkedésnél a megye a 24. helyen áll az országos rangsorolásban. A mezőgazdaságot és a feldolgozást közvetlenül célzó intézkedéseknél a letett pályázatok száma Kovászna megyében a tavaly meghaladta a százat.