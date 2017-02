NEM MONDANAK LE RÓLA. Ioan Muntean, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának elnöke az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, megvan a megoldás arra, hogy Románia elkerülje a kötelezettségszegési eljárást a helyi termelőket előnyben részesítő törvény miatt. A politikus elmondta, hogy már elkezdték az egyeztetéseket a nagy üzletláncok vezetőivel is. A jogszabály 3 cikkelyén kell módosítani. Az egyik a polcdíjakra vonatkozik, a másik az üzletláncok azon kötelezettsége, hogy saját forrásból állítsanak külön standot a hazai termékek reklámozására, míg a harmadik problémás cikk a friss termékek 51 százalékának az úgynevezett rövid beszerzési láncon keresztül történő beszerzése. Ennek kapcsán Ioan Muntean elmondta, a parlament felvetette annak lehetőségét, hogy ezt a rendelkezést vegyék ki a jogszabályból, és miniszteri rendelettel szabályozzák a továbbiakban. (ErdélyFm)

TISZTESSÉGESNEK MONDJA MAGÁT. Nicolae Robu, Temesvár polgármestere szombati sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta: nem az zavarja, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügynökség vizsgálódik az egykor államosított lakások eladásának ügyében, hanem hogy a hazai sajtó őt tette felelőssé 967 lakás törvénytelen értékesítése miatt, holott mandátuma alatt csak két szerény lakás eladásához járult hozzá aláírásával. Az elöljáró úgy fogalmazott: égbekiáltó igazságtalanság történt vele pénteken, mert az országos sajtó piszkos ügyletekkel hozta kapcsolatba a nevét, holott az ő mandátuma alatt csak két, egykor államosított lakást adtak el. Robu kijelentette, semmiben nem érzi hibásnak magát, a hivatal jogi irodája egy dokumentumban arról biztosítja, hogy a tranzakcióra a törvényes előírások betartásával került sor. Hozzátette: bízik az igazságszolgáltatásban, és nem tart attól, hogy büntetést rónak ki rá, viszont nagyon zavarja, hogy csorba esett a nevén. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Temesvár több jelenlegi és volt elöljárója ellen indított bűnvádi eljárást pénteken államosított ingatlanok törvénytelen eladásával kapcsolatban. (Maszol)

IDEGENNEKkel RIOGATÓ. Továbbra is keményen hajtja az összeesküvéselmélet-rollert a Szociáldemokrata Párt (SZDP) a kormányellenes tüntetések kapcsán: a nagyobbik kormánypárt elnöke, Liviu Dragnea még mindig azzal próbálja lejáratni a tüntetőket, hogy külső erők állnak mögöttük. Dragnea az SZDP udvari csatornájának számító România TV-nek nyilatkozva vasárnap este elmondta, arra vár, hogy Adrian Ţuţuianu, a Román Hírszerző Szolgálat működését felügyelő parlamenti bizottság elnöke adatokkal szolgáljon arról, van-e közük multinacionális vállalatoknak a kormányellenes tüntetésekhez. Dragnea emlékeztetett, hogy Steven van Groningen, a Raiffeisen Bank romániai leányintézményének igazgatója is részt vett az egyik tüntetésen. „Különösnek tartom, hogy egy külföldi tőkével működő bank vezetője a kormány ellen tüntet. Mindenféle híresztelést hallottam a televíziókban arról, hogy multinacionális, de akár hazai cégek is fizették, bátorították, sőt, biztatták alkalmazottaikat, hogy vegyenek részt a megmozdulásokon” – mondta Dragnea. (Főtér)