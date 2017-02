Nemzeti konzultáció kezdődik annak az öt veszélyforrásnak a kérdésében, amelyekkel Magyarországnak idén szembe kell néznie – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában. Az öt veszélyforrás közé sorolta a rezsicsökkentés brüsszeli betiltását, az illegális bevándorlást, a külföldi befolyásolási kísérleteket, valamint a magyar adócsökkentést és munkahelyteremtő programokat célzó brüsszeli támadásokat. Ennek az öt támadásnak az elhárítására kidolgozott lépéseket nevezi a kormány új nemzeti politikának, amely megvédi az országot, a nemzeti érdekeket, az elért eredményeket – mondta. A sikeres védekezéshez először egyetértésre van szükség, „minél szélesebb és teljesebb egyetértésre, annál jobb”, ezért ezekben a kérdésekben nemzeti konzultáció indul – közölte.



kedd

Ferencz

2017. február 21.

"...magyar dialektust beszélő..." Mi végre kell ennyire leértékelni a "székely nyelvet" (sic!)? Nem is olyan régen még azzal vertük a mellünket, - és nem is egészen alaptalanul - hogy miénk az " igazi magyar" nyelv, nem a Magyarországon beszélt. Most meg tájszólássá minősítette le a leendő székely pártvezér, Szilamér? Hát szabad ezt?