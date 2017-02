Rókát fogtak Sepsiszentgyörgyön – erről tegnapi lapszámunkban számoltunk be. A cikk megjelenését követően több olvasónk érdeklődött a befogott róka sorsáról. A történtekről dr. Sikó-Barabási Sándort, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjét kérdeztük.

A befogás után megvizsgálták a rókát. Korábbi sérülésektől szenvedett, valószínűleg autó ütötte el, eltörött jobb hátsó lába már befertőződött. Szinte teljes egészében rühös volt, csak néhány szál szőr maradt a bundájából. Ellátták az állatot, de az tegnap reggelre belepusztult sebeibe. A tetemet felboncolták, és további súlyos, belső sérüléseket fedeztek fel, melyek lehetetlenné tették gyógyulását. A boncolás kiderítette, több bordája eltörött, meghasadt a lépe, mája, komoly belső vérzése is volt, mindezek vezettek az állat elpusztulásához – számolt be a főállatorvos, hangsúlyozva: sokat foglalkozott rókákkal, szerette volna megmenteni az állatot, de ez nem volt lehetséges.

Azt is elmondta, korábban szinte naponta hívták telefonon, a róka lakóhelye körül élők kérték az állat befogását, tartottak tőle, hogy az veszélyes lehet emberre, háziállatra.