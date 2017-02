Ez több száz lejjel több, mint tavaly volt, de az önkormányzatra nagyobb terhet ró, mint az otthon lakóira: tőlük ugyanis nyugdíjuk legtöbb 60 százalékát lehet elkérni az otthon által nyújtott szolgáltatásokért, és mivel egyiküké sem elég magas, a különbözetet a város állja. Jelenleg 32 bentlakó él az idősek otthonában, közülük csak három fizet többet, mint amennyit hozzátesz az önkormányzat a havi ellátáshoz, amelynek összege a különböző törvényes előírások alapján alakult ki.

Az idősek otthonában – napi 66 lejért – rövid időre is fogadnak ellátásra szoruló személyeket: a Respiro programot azoknak a családoknak indították, akik beteg hozzátartozójukat egy-két hétre nem tudják magára vagy másra hagyni. Vannak az intézménynek kintlakó tagjai is, akik csak időnként járnak be bizonyos programokra, nekik alkalmanként 20 lejt kell fizetniük.