2015 januárjában 6,83, tavaly januárban 5,48, idén januárban pedig csak 5,12 százalék volt a munkanélküliek aránya a megyében. Országos szinten a munkanélküliségi ráta 4,77 százalék, és ez a szám is növekvőben: 0,13 százalékponttal nagyobb, mint előző hónapban. Az országos statisztikák 420 ezer munkanélkülit tartanak nyilván, körülbelül 90 ezren kapnak munkanélküli-segélyt. A munkanélküliek 30 százaléka él városi, 70 százaléka vidéki környezetben, legtöbben a 40–49 év közötti korosztályból kerülnek ki, legkevesebben a 25–29 év közöttiből. A 40–49 éves korosztályra jellemző leginkább a hosszú távú munkanélküliség is, amely adott esetben rugalmasságfüggő, akaratfüggő is a munkaadók megváltozott elvárásai miatti félelemből fakadóan. Országos és helyi szinten egyaránt az alacsonyan képzettek között van a legtöbb munkanélküli (79 százalék), míg az egyetemi végzettséggel rendelkezőknél jóval alacsonyabb ez a szám (4 százalék). Az elmúlt hónapban a munkanélküliség növekedése Vaslui (11,4 százalék), Teleorman (10,1 százalék), Galac (9,5 százalék) és Dolj (9,4 százalék) megyében volt a legnagyobb, a legjobb helyen továbbra is Ilfov megye áll, ahol 1,11 százalék a munkanélküliek aránya.

Kovászna megyében 4523 állástalant tartanak számon, közülük 833 személy jogosult munkanélküli-segélyre, ebből 204 személy tavaly végzett fiatal. A munkanélküliek közül 205 személy állt munkába január folyamán. Sepsiszentgyörgyön 1747 munkanélkülit tartanak nyilván – ez 1,31 százalékos munkanélküliségi aránynak felel meg –, Barót környékén 1160 munkanélküli él (ebből 113 segélyezett), Kézdivásárhely környékén 662 (247-nek jár segély), Kovásznán 645 munkanélküliből 188 személy kap munkanélküli-támogatást. Kézdivásárhelyen egyébként 1,14, Baróton 3,5, Kovásznán 2,9, Bodzafordulón pedig 3,2 százalék a munkanélküliek aránya. A megye települései közül változatlanul Előpatakon a legjelentősebb, 20 százaléknál is nagyobb az arányuk, de Baconban (14 százalék), Bölönben (12 százalék) is rossz a helyzet. Az állástalanok főként a vendégforgalmi, élelmiszer-ipari, építkezési, útügyi ágazatból kerültek ki, legtöbb személyt pedig a konfekciógyártás, kereskedelem, mezőgazdasági munkálatok területén alkalmaztak.

A minimálbér növekedése egyébként sok cég számára komoly gondot jelent – vélekedett Kelemen Tibor, aki szerint emiatt az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban több lesz a munkanélküli, pedig az intézkedés egyik célja az volt, hogy országos szinten nőjön a foglalkoztatottak száma. „Az alapbér növelésénél azonban nem számoltak a foglalkoztatók nehézségeivel a jelenlegi gazdasági helyzetben” – mutatott rá a hivatal vezetője.

Az egyik legnagyobb gond – amivel más közintézmények mellett a megyei foglalkoztatási ügynökség is szembesül – az idei költségvetés hiánya: emiatt egyelőre nem tudnak tanfolyamokat indítani. Az új büdzsé függvényében három új képzést indítanak – asztalos szakmát oktatnak Kézdivásárhelyen, szobalányokat képeznek Kovásznán, emberi erőforrás-ellenőr kurzust tartanak Sepsiszentgyörgyön. Márciusban kereskedelmi munkás és könyvelő tanfolyamokat is indítana a hivatal.