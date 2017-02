Tájékoztattunk arról, hogy országosan felére csökkentette a munkaügyi minisztérium a civil szervezetek szociális programjaira korábban elfogadott összegeket, de ezt nem arányosan tette, egyesek megkapják az elnyert támogatást, mások egyáltalán nem részesülnek a szubvencióban. Utóbbi kategóriába tartozik a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas háromszéki kirendeltségének otthoni beteggondozó szolgálata, költségvetésük 40, illetve 30 százalékától esnek el az állami támogatás megvonása miatt.

A Caritas tavaly is hasonló helyzetben volt, nem kapott normatív támogatást, elsősorban a helyi önkormányzatok hozzájárulásával mentették meg a betegellátást, amivel lehetett, azzal takarékoskodtak, de most már nem tudják ennél rövidebbre húzni – fogalmazott Hubbes Kinga területi képviselő. Elmondta, pozitívan értékelik, hogy a megyei önkormányzat megkétszerezi a szociális pályázati alapot, ez ellenben nem jelenti azt, hogy a beteggondozásra kétszer annyi jut, hisz a megyében működő civil szociális szolgáltatók mind pályáznak, a megnövekedett minimálbér miatt mindenki a tavalyinál több pénzt igényel, ráadásul csak a megyei költségvetés elfogadása után lehet kiírni a pályázatot, és a betegeket addig is el kell látni, amíg eredményt hirdetnek és pénzt osztanak.

Úgy tűnik, a Diakónia Keresztyén Alapítvány gyorssegélyt kap a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetétől (HEKS), az általuk idénre tervezett támogatási keretből megelőlegeznék a Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön működő gondozószolgálatokat – tudtuk meg Tóth Annától, a szervezet sepsiszentgyörgyi programigazgatójától. A Diakónia említett szolgáltatói közösen nyújtottak be panaszlevelet a munkaügyi minisztériumba, kilátástalan helyzetükről tájékoztatták az erdélyi szociális szervezetek föderációját, amely beadvánnyal fordult a szaktárcához, az ügyben interpellált az RMDSZ a parlamentben, és az érintett szervezetek támogatásának megvonása ellen tiltakozik a Sanitas szakszervezet is. Tóth Anna szintén pozitívnak tekinti a megyei önkormányzat ígéretét a szociális pályázati alap megduplázására, de korábbi évek menetrendje szerint április előtt nem köthetnek szerződést, pénzt csak május végén kapnak.

Lapunk érdeklődésére Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, a megyei költségvetés elfogadása után kiírják a szociális pályázatot, elbíráláskor pedig kiemelten figyelnek az említett két szervezet beteggondozói szolgálatának támogatására.

Mint láttuk, addig ellenben maguknak kell előteremteniük a szükséges összegeket a túlélésre.