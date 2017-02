Ingyenes kiállítás, érdekességek

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban csütörtökön a könyvtár gyűjteményéből kerül közszemlére a hónap műtárgya, amely nemcsak szemet gyönyörködtető, kultúrtörténeti csemege, de valamilyen módon a legendás sápadtarcú Old Shatterhand alakjával is összefüggésbe hozható. * Ugyanezen a napon reggel kilenctől este kilencig ingyenesen látogatható az intézmény aktuális időszakos kiállítása, a Doberdó hőse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi című vándortárlat. * A hónap műtárgyáról részletesen péntektől olvashatnak a múzeum honlapján (www.sznm.ro) vagy Facebook-oldalán.



Színház

KABARÉ. A marosvásárhelyi Gruppen-Hecc Társulat február 24-én 20 órától Kovásznán a művelődési központban és február 25-én 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében bemutatja Molnár Tibor és Nagy István Lecsó macsó és egyéb zöldségek című kabaréját. Jegyek elővételben (25 lej) a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0744 364 250-es telefonszámon igényelhetők munkanapokon 8–16, pénteken 8–14 óráig.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 25-én 19 órától a Jó, a Rossz és a K**va Anyád produkciót mutatja be Fehér Ferenc rendezésében a Háromszék Táncstúdióban.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház bemutató előadást tart február 26-án 19 órától a nagyteremben. Bertolt Brecht: A városok dzsungelében című darabját Porogi Dorka rendezi.



Zene

AZ INFUSION TRIÓ romániai koncertkörúton vesz részt. Sepsiszentgyörgyi koncertjük ma 19 órakor kezdődik az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Bástya-ház, Olt utca 6. szám). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652). A jegy ára 10 lej.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján:

MA 17-től magyar, 17.15-től román szinkronnal Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai családi animációs film, 84 perc); 18.45-től A sötét ötven árnyalata; 19 órától magyar szinkronnal Violette (francia–belga életrajzi dráma, 139 perc); 21-től Körök (amerikai thriller-horror, 103), 21.30-tól A nagy fal (amerikai–kínai akcióthriller, 94 perc); CSÜTÖRTÖKÖN 17-től magyar, 17.15-től román szinkronnal Vigyázz, kész, szörf 2.; 18.45-től A sötét ötven árnyalata; 19-től magyar szinkronnal Violette; 21-től Körök; 21.30-tól A nagy fal.



Kiállítás

Baróton az Erdővidék Múzeumában a székelykeresztúri Czire Alpár fotóművész kiállítása február 24-éig látogatható 8–16 óráig. Jó szívvel ajánlják nemcsak a fotográfia kedvelőinek, hanem szóra bíró vagy a képi látásmódot fejlesztő iskolai foglalkozásokhoz is. Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés a 0367 108 497-es telefonon.



Hitvilág KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban közösen imádkozzák minden szerdán 7.15-kor a reggeli és 17.45-kor az esti dicséretet a zsolozsmából.

CSERKÉSZET. Ma 16 órától születésnapi megemlékezést tartanak a háromszéki körzetvezető, Székely István szervezésében a sepsiszentgyörgyi Tanulók Házánál levő emlékműnél. Szeretettel hívják és várják a rövid megemlékezésre a körzet csapatait, vezetőit, szülőket és mindazokat, akik néhány perccel adóznának a cserkészalapító Lord Baden-Powell of Gilwell – becenevén Bi-Pi – emlékének.



Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Albert Ildikó csíkszeredai író, pszichológus Szókratész védőbeszéde című, nemrég megjelent könyvét mutatják be csütörtökön 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. F. Mendelssohn-duetteket ad elő a sepsiszentgyörgyi Cantabile Trió: Babos Szélyes Margit (szoprán), Könczey Kinga (mezzoszoprán), Krecht Emese (zongora).

CSERNÁTON. A csernátoni Haszmann Pál Múzeumban csütörtökön 18 órától bemutatják Kis Emese Háromszéki emlékfák nyomában című könyvét. A könyvet Ambrus Ágnes, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott adjunktusa méltatja, közreműködik a Zöld Nap Egyesület, Beke Edina szaval, Jánó Kinga és Béres Erika énekel.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Galériában bemutatják Csinta Samu Arisztokraták honfoglalása és Erdély újranemesítői II. című könyvét.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 2D országúton Kézdisárfalva, Ozsdola, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Bereck, Maksa, Csernáton; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Barót és Kovászna közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu 3 (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Nagyborosnyón az 1-es és 2-es transzformátorállomás közelében ma 8–16 óráig, Bereckben mától péntekig naponta 9–16 óráig, Albisban ma és csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámukban a Patakok medrében és erdőkön keresztül menekültünk című írásunkban tévesen jelent meg riportalanyunk neve. A 96 éves háborús veterán neve Paizs Jenő. Az érintettől és olvasóinktól elnézést kérünk.

TETOVÁLÓSHOW. Február 25-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Hostelben első alkalommal szervezik meg a Saint George Tattoo Show nevű rendezvényt, amelyen profi és amatőr tetoválók mutatják be tudásukat, a műfaj kedvelői és a kíváncsiskodók pedig megismerkedhetnek a folyamattal. A rendezvény 14 órakor kezdődik, 21 órakor fellép a kézdivásárhelyi The Crazy Plumbers együttes. A belépő ára 10 lej, ennek fele lefogyasztható.