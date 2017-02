A viadalt kevesebb mint 94 nap alatt, a nyolcadik helyen teljesítő magyar hajós az M4 Sport tegnapi Sportreggeli című műsorában beszélt többek között motivációjáról, élményeiről. „Az, hogy meg tudom csinálni, az kevés, itt a teljesítmény a vonzó. Milyen átlagsebességre vagyok képes, mennyi idő alatt tudom abszolválni egyik, majd másik óceánt s az egész utat” – mondta a 63 éves sportember, hozzátéve, hogy mindenképpen száz napon belül akarta teljesíteni a távot, sőt, célja volt, hogy 90 napnál is jobb eredményt produkáljon, ami nem rajta és saját tervezésű hajóján, a Spirit of Hungaryn, hanem sokkal inkább az időjáráson múlott. Fa Nándor elárulta, hogy karácsonyra családtagjai, barátai kis ajándékokat rejtettek el a vitorlásban, s ő maga egy arasznyi karácsonyfát is vitt magával, ám a karácsonyi hangulaton mindössze öt perc alatt túltette magát. A legendás magyar vitorlázó újra megerősítette, hogy a teljesítményszintű hajózást lezártnak tekinti, mint megjegyezte: „eléggé elhatározottan ez volt nekem a vége”. A novemberben indult versenyen Fa Nándor 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt vitorlázta körbe a bolygót, s lett ezzel nyolcadik a 29 fős mezőnyben. Előtte a második brit Alex Thomson kivételével mind franciák végeztek, a győzelmet Armel Le Cléach rekordidővel szerezte meg: az új csúcs 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc.



Fa Nándor a magyar glóbusz közepéből egyszer kitekintett, majd elindult és megcsinálta azt, amit akart. Egyszer, aztán többször is. És most, 63 évesen még egyszer.Fa Nándor a magyar férfiak, fiatalabbak és idősebbek példaképe is lehet. Sok magyar hatvanas (ötvenes, negyvenes, stb.) férfi élete autós bevásárlásokkal, lottózó- vagy kocsmalátogatásokkal és otthoni tévébambulással írható le, esetleg alkohol-problémával, súlyos elhízással vagy más betegségekkel megspékelve. Fa Nándor egy különleges példa arra, hogy mire lehet képes egy férfi ennyi idősen is.(Mandiner )







