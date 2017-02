Kovászna Megye Tanácsa közleményben tudósított az eseményről. Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója beszámolt arról, hogy ebben az évben megújult arculattal vettek részt a vásáron. „Életet, dinamizmust, sokszínűséget vittünk a székelyföldi standdal a vásárba. Nemcsak szórólappal reklámoztuk térségünket, hanem minden napra beterveztünk egy-egy hagyományos interaktív tevékenységet, ahol a látogatók gyógyvizet kóstolhattak, mézeskalácsot díszíthettek, és a bútorfestést is kipróbálhatták. Ezekkel, illetve kézműveseink, valamint a Pufi pantomimszínház bevonásával megnöveltük az érdeklődést a Székelyföld-stand iránt” – fogalmazott az igazgató. A látogatóktól megtudták, többen jártak már Székelyföldön, ahol nagyon jól érezték magukat, és bármikor szívesen visszatérnének.

A vásár során a legnagyobb kereslet a húsvéti ajánlatok iránt volt, erre az alkalomra több székelyföldi turisztikai csomagot is összeállítottak, elsősorban a gyógy-, a nemesi vagy az aktív turizmus vonatkozásában.

A Székelyföld-stand Hargita megyei részénél többnapos programokat kínáltak az érdeklődőknek, olyan csomagokat, amelyek több, a megyében található helyszínt és eseményt is érintenek. A Hargita Megye Tanácsa által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója, Mezey Zsolt tapasztalatai szerint a korábbi évekhez képest sokkal többen látogattak a standhoz, sokat kérdeztek, hosszabb beszélgetést igényeltek a megye turisztikai látványosságairól, hagyományairól. Többen korábbi pozitív tapasztalataik miatt szívesen visszatérnének, és további lehetőségeket keresnek – fogalmazott a csíkszeredai szakember.

„Egyre érdekesebb Székelyföld mint turisztikai desztináció. A Hargita megyei standhoz látogatók többsége a nyári programokat kereste, és a szálláslehetőségek mellett aziránt érdeklődtek, hogy milyen programokon tudnak részt venni, tehát, ha többnapos tartalmas csomagokat tudunk ajánlani, többen és szívesebben látogatnak megyénkbe. Kevesen keresték az extrém sportokkal kapcsolatos tevékenységeket, inkább a relaxációs hétvégék, vízközeli élmények a vonzóak, mivel tudják, hogy sok a borvízforrás, jó a levegő, valamint az itteni gasztronómiáról is kérdeztek” – osztotta meg a Romexpón szerzett tapasztalatait Mezey Zsolt.

Idén először Maros megye is részt vett a vásáron. Orbán Dénes Albert, a Szovátai Turisztikai Információs Központ irodavezetője kiemelte: „A Székelyföld-stand figyelemfelkeltő arculattal, programokkal és ajánlatokkal képviselte a térséget a rendezvényen. Bár Maros megyének is vannak turisztikai látványosságai, és Szováta városa kiemelkedő látogatottságnak örvend Székelyföldön, ennek ellenére fontosnak tartjuk az egységes brand és kommunikáció használatát.”

Az újdonság abban áll, hogy mindhárom megye külön arculattal, ugyanakkor egységes Székelyföld-standon jelentkezik – fogalmazott korábban kérdésünkre László Endre háromszéki turisztikai szakember. Ugyanakkor sikerült kikerülni a közhasznú egyesületeket megjelenítő pavilonból, ami azért fontos, mert a piaci szereplők kínálata nagyobb vonzerővel bír – mondta a TTS utazási iroda tulajdonosa.

Az idei Romexpón több száz hazai és külföldi ügynökség, cég kínálta szolgáltatásait. A Székelyföld-stand működtetői szerint bebizonyosodott, hogy a külföldi országok csábító turisztikai csomagjai, ajánlatai mellett a belföldi turisták nagy százalékban választják a Románia és ezen belül Székelyföld nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket. (fer-)