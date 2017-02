A gazdaságnak rövid távon nagyon jó kilátásai vannak, de reformok kellenek, mert éppen elkezdtük felélni a tartalékainkat – mondta el Diósi László. Romániában a következő időszakban is tartós, az európai átlag fölötti növekedésre lehet számítani, ám a GDP növekedését most is – akárcsak a korábbi növekedési időszak kezdetén, 2007-ben – alapvetően a belföldi fogyasztás generálja. „E mögött az alapvető hajtóerő a reáljövedelmek folyamatos és erős bővülése, amit valamennyi alkalmazó és alkalmazott is érezhet jelenleg” – mondta Diósi. A reáljövedelmek bővülése ellenére az országban továbbra is megmaradtak a jelentős regionális különbségek, hiszen az első nyolc megye adja a gazdasági növekedés felét.

A reális bővülést egyébként továbbra is a szolgáltatások húzzák, hiszen sem az építőipar, sem az ipar nem járult hozzá olyan mértékben a gazdaság teljesítményéhez, mint az várható volt. Mindez negatív hatással van az exportra és a munkaerőpiac szerkezetére is. A szolgáltatásokon belül leginkább az IT, legkevésbé a pénzügyi és biztosítási szektor járult hozzá a GDP növekedéséhez. Gond viszont, hogy a mezőgazdaság foglalkoztatási struktúrája rendkívül elmaradott, a romániai keresők 25 százaléka él mezőgazdaságból, amivel messze meghaladjuk az EU-s országokat.

A szakértő elmondta, a belső kereslet növekedéséből a hazai ipar kismértékben részesedik, hiszen főként az import szolgálja ki a növekvő hazai igényeket. Ezért a külföldi fizetési mérleg hiánya tovább nőtt, s bár még „nincs katasztrofális szinten”, de mindenképpen figyelmeztető jelként kell értékelni.

A hazai foglalkoztatottak aránya az eddig elért legmagasabb szinteket kezdte közelíteni, a munkanélküliség pedig a legalacsonyabbakat. „Ez azt is jelenti, hogy most már lassan kifogyunk a munkaerőből, és nagyon hiányzik az a 2–3 millió külföldön dolgozó hazai állampolgár, akik más országokban lendítik fel a GDP alakulását” – mondta Diósi.

„Az infláció visszatér a pozitív tartományba, és ezt mindannyian a zsebünkön érezhetjük majd. Ez a vállalkozások szempontjából jó, a magánszemélyek szempontjából kevésbé jó hír” – értékelt a szakember, aki óvatosságra intette a hitelből növekedni kívánó vállalkozásokat.

Diósi a világgazdaságban emelkedő inflációt és stabilizálódó gazdasági körülményeket lát előre. Az olajár stabilizálódik, a növekedés mind az Egyesült Államokban, mind az eurózónában biztató. „Az olcsó, végtelen mennyiségű pénz időszaka egyszer csak mögöttünk lesz, ami már évek óta várható volt. Azonban pénz továbbra is lesz bőven” – mondta Diósi.

Ezt erősítik meg az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) Agerpres által idézett adatai. Eszerint tavaly 1,52 ezer milliárd dollár volt a közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) értéke globálisan, ami 13 százalékos csökkenés a megelőző évhez képest. Tavaly az FDI tekintetében az első helyen az Egyesült Államok állt 385 milliárd dollárral, ami 11 százalékos növekedés 2015-höz képest. A második helyre Nagy-Britannia került 179 milliárd dollárral, amit elsősorban három nagy vállalatfelvásárlási ügylettel sikerült elérnie. A lista harmadik helyén tavaly Kína állt 139 milliárd dollárral. A további sorrend: Hongkong (92 milliárd dollár), Szingapúr és Brazília (50–50 milliárd dollár), Franciaország és Hollandia (46–46 milliárd dollár), Ausztrália (44 milliárd dollár), valamint India (42 milliárd dollár). Az Európába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetés tavaly 29 százalékkal, a fejlődő ázsiai és csendes-óceáni térségbe 22 százalékkal, Latin-Amerikába és a karibi térségbe 19 százalékkal, Afrikába pedig 3 százalékkal csökkent. Idén a globális FDI akár 10 százalékkal is nőhet a jelentés összeállítói szerint.