Mint ismert, miután országszerte félmillió ember vonult utcára a korrupcióellenes harc fékezéseként értelmezett kormányzati döntés ellen, a Sorin Grindeanu vezette kormány maga is hatályon kívül helyezte egy újabb – 14-es sorszámú – rendelettel előző, vitatott intézkedését. A kormány sürgősségi rendeleteit utólag a parlamentnek is jóvá kell hagynia, vagy el kell vetnie, a válságot kiváltó 13-as rendeletet – a szenátus után – a képviselőház is elvetette, a 14-est pedig megerősítette. A jóváhagyó törvény tervezete 292 támogató voksot kapott a képviselőház plénumának ülésén, egy személy tartózkodott, három képviselő nem szavazott. A vitatott kormányrendeletek jogi kálváriája akkor ér véget, ha az államfő kihirdeti a jogszabályokat.

A tervezet vitáján a Nemzeti Liberális Párt ügyvivő elnöke, Raluca Turcan képviselő azt mondta, méltányolja, hogy a parlamentben többséget alkotó két alakulat képviselői nem bojkottálták a tervezet vitáját. Ugyanakkor felszólította a Szociáldemokrata Pártot és a Liberálisok és Demokraták Szövetségét, hogy tegyenek le az utcai tiltakozások résztvevőinek fenyegetéséről, illetve a multinacionális cégek ellen irányuló támadásokról. Az RMDSZ részéről Korodi Attila felszólalásában kifejtette, a kormány hibázott, amikor sürgősségi rendelettel próbálta módosítani a büntető törvénykönyvet, ugyanakkor megjegyezte, a parlamenti pártok közös felelőssége összhangba hozni a büntetőjogot az alkotmánybíróság döntéseivel. A Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselője, Dan Ilie Bar­na döglött lóhoz hasonlította a 13-as rendeletet. Mint ismert, az ellenzék szerint a kormány olyan rendelkezéseket is becsempészett a vitatott rendeletbe, amelyeket semmilyen alkotmánybírósági határozat nem tett szükségessé, viszont akadályozzák a korrupcióval vádolt politikusok felelősségre vonását.

A szociálliberális parlamenti többség pártjai Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök kezdeményezésére engedtek az ellenzéki követelésnek, és nagy többséggel szavazták meg a 13-as kormányrendelet elvetését, illetve az azt hatálytalanító 14-es rendelet megerősítését.