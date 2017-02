A legnagyobb összegű életjáradékban részesülő romániai sportolók harmincas listáján többnyire az evezősök – Elisabeta Lipă, Ioana Olteanu, Georgeta Andrunache, Viorica Susanu stb. – és a tornászok – Szabó Katalin, Nadia Comăneci, Daniela Silivaș, Sandra Izbașa stb. – vannak többségben, de azért két-két sportolóval a kajak-kenusok – Vasile Dîba, Ivan Patzaichin – és az atléták – Szabó Gabriella, Doina Melinte – is képviseltetik magukat.

A tavaly sürgősségi rendelettel kiegészített sporttörvény (69/2000) értelmében életjáradékban azok a már visszavonult sportolók részesülhetnek, akik román színekben szereztek érmet a három világverseny valamelyikén (olimpia, világ- vagy Európa-bajnokág), illetve utóbbi kettő esetében kikötés, hogy a sportág olimpiai szám legyen. Az életjáradékot az aktuális bruttó átlagbér alapján számolják ki, egy éremért az átlagbérnek megfelelő összeg jár. A többszörösen díjazott sportolók esetében a további dobogós helyezéseknél az átlagfizetés felével kalkulálnak az illetékesek. A törvény felső határt is szab a járadéknak, ez nem haladhatja meg az átlagkereset ötszörösét.

Szabó Kati az 1984-es Los Angeles-i olimpián csapatban, ugrásban, gerendán és talajon is mindenkit maga mögé utasított, illetve egyéni összetettben ezüstérmet szerzett. Emellett három világbajnokságon is részt vett: 1983-ban Budapestben, 1985-ben Montrealban, illetve 1987-ben Rotterdamban. Budapesten egy aranyat (talaj), három ezüstöt (ugrás, felemás korlát, csapat) és egy bronzot (egyéni összetett) nyert, míg Montrealból három ezüstéremmel (ugrás, gerenda, csapat) tért haza, illetve Rotterdamban egy aranyat (csapat) és egy bronzot (gerenda) gyűjtött. Továbbá Kati részt vett két Európa-bajnokságon, ahol két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett. Ezen érmeknek köszönhetően a zágoni tornászcsillag a legnagyobb támogatásban részesül. (miska)