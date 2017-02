A Kolozs megyei törvényszék tegnap meghozott elsőfokú ítélete szerint magyar nyelven is ki kell írni Kolozsvár nevét a város bejáratainál. A város polgármesteri hivatalát a Minority Rights Egyesület perelte be, de a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott. Az önkormányzat már jelezte, élnek a fellebbezés jogával.



Simona Trestian, a törvényszék szóvivője az ítélet kapcsán kifejtette, hogy a város román és magyar nevének egyazon táblán kell szerepelnie, de nem derül ki, hogy csak a település bejáratánál lévő táblákról van-e szó, vagy az összesről, melyen a város neve szerepel. A szóvivő szerint az egyesület kérte, hogy a város nevét más nyelveken is kiírják, ám ezt elutasították. Az ítélet 15 napon belül megfellebbezhető az ítélőtáblán. Oana Buzatu, a polgármesteri hivatal szóvivője bejelentette, hogy az intézmény élni fog fellebbezési jogával.

Szőcs Sándor, a pert kezdeményező egyesület elnöke úgy vélekedett, hogy igazságos döntés született, hozzátéve: nagyon megküzdöttek az eredményért.

Szőcs valószínűsítette, azzal sikerült meggyőzniük a bírákat, hogy a közigazgatási törvény 2006-os módosítása szerint azokon a településeken is alkalmazni kell a többnyelvűségre vonatkozó előírásokat, amelyeken a törvény életbe lépésekor húsz százalék fölött volt, de később a küszöbérték alá süllyedt valamely kisebbség aránya. Mint ismert, a 2001-ben elfogadott, a kisebbségi nyelvhasználatot is lehetővé tevő közigazgatási törvény értelmében az 1992-es népszámlálás adatai alapján kellett megállapítani, hogy mely településekre vonatkozik a jogszabály. Az 1992-es adatok alapján Kolozsvár is felkerült a többnyelvű települések kormányhatározatban rögzített listájára.

A Minority Rights Egyesületet alkotó jogászok korábban már megnyerték első fokon a pert a polgármesteri hivatallal szemben a helységnévtáblák ügyében, de akkor egy Hollandiában bejegyzett emberi jogi alapítvány képviseletében pereskedtek, és másodfokon a táblabíróság úgy ítélte meg, hogy a holland civil szervezet nem jogosult pereskedni a kolozsvári magyarok nevében. Ezért indították immár egy kolozsvári egyesülettel újra a pereskedést kolozsvári magyarok százainak a támogatásával.

A közigazgatási törvény azokon a településeken írja elő a kétnyelvű feliratozást, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább ötödét. A Románia által ratifikált Kisebbségi Keretegyezményben rögzített elvek alapján azonban ez a jog ott sem tagadható meg, ahol olyan jelentős lélekszámú őshonos közösség kéri, amelynek kulturális értékei nyomot hagytak a település arculatán.

Az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt Kolozs megyei szervezeteinek júniusi koalíciós megállapodása szerint egyébként a város vezetésének a per kimenetelétől függetlenül ki kell tennie a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsvár bejárataihoz.