Előző írásunk

A Kolozs megyei törvényszék tegnap meghozott elsőfokú ítélete szerint magyar nyelven is ki kell írni Kolozsvár nevét a város bejáratainál. A város polgármesteri hivatalát a Minority Rights Egyesület perelte be, de a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott. Az önkormányzat már jelezte, élnek a fellebbezés jogával.