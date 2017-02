Victor Ponta volt kormányfő a szociálliberális kormánykoalíció vezetőit és Sorin Grindeanu miniszterelnököt bírálta egy hétfő esti tévéinterjúban a büntetőjogot módosító, nagyszabású tüntetéssorozatot kiváltó sürgősségi kormányrendelet elfogadása miatt. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) közismert politikusai közül Ponta az első, aki nyíltan Liviu Dragnea pártelnököt és koalíciós szövetségesét, Călin Popescu Tăriceanut, a liberális LDSZ vezetőjét hibáztatja amiatt, hogy „egy korrekt elképzelés végül katasztrófához vezetett”. Az SZDP volt elnöke úgy vélekedett: a koalíciós vezetők és Grindeanu elsősorban azzal hibáztak, hogy nem vállalták fel a büntetőjog – egyébként szerinte is szükséges – módosítását, hanem úgy állították be, mintha nem is tudtak volna az azóta menesztett Florin Iordache igazságügyi miniszter terveiről. Másfelől a sürgősségi rendelet tartalmát is érthetetlennek nevezte, amely szerinte nem oldotta volna meg a Btk. alkotmányossági problémáit. Ponta arra a következtetésre jutott, hogy ezek után a „jelenlegi kormánynak aligha van esélye arra, hogy bármiről is meggyőzze az embereket”. (Maszol)