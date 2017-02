Kósa Lajos erre azt válaszolta: „ebben húzni az időt nem nagyon kell, belátható időn belül ezt a döntést szükséges meghoznia a Fővárosi Közgyűlésnek”. Megismételte: konzultálni természetesen kell, de jogi értelemben az ügy ura a főváros. „Az olimpiai álmaink szertefoszlottak, és nem azért, mert megvert minket Los Angeles vagy Párizs (a másik két jelentkező a 2024-es nyári játékokra), hanem azért, mert a nolimpiai aláírásgyűjtés az ellenzék hathatós támogatásával ezt hátba szúrta, elárulta” – fogalmazott. Egy másik kérdésre arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kúria jogerős határozata alapján országos népszavazást nem lehet kezdeményezni az olimpiarendezésről.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke még bízik abban, hogy újrateremthető az egység a 2024-es budapesti olimpiai pályázat mögött, ám hangsúlyozta: az esélyek jelentősen csökkentek az elmúlt napok eseményei következtében. Borkai a MOB tegnapi sajtótájékoztatóján azt emelte ki, hogy a pályázatnak csak akkor van esélye, ha konszenzus van a támogatásában. A politikai egység megvolt – tette hozzá –, mostanra azonban több párt is politikai megfontolások miatt elfordult az ügytől. Éppen ezért szerinte a politikai egység visszaállítása a kulcs, s nem a népszavazás a megoldás, még akkor sem, ha a pályázat támogatói kerülnének többségbe, mivel nem lehet elég gyorsan kiírni a kérdésben a voksolást. A MOB-elnök szerint a pályázatnak három tartópillére van, a MOB, a város és a kormány, mely a garanciát adja, s ha a három pillér közül csak az egyik is megrendül, s úgy látja, nincs esély a sikerre, akkor vissza kell vonni a kandidálást. „Mi nem kezdeményezünk ilyet, mi leszünk az utolsók” – mondta.

Borkai Zsolt azt is jelezte, nincs információja arról, hogy bárki döntött volna már a pályázat visszavonásáról, az elkövetkező napokban azonban várhatóan eldől a kérdés. Kiemelte, vélemények vannak, s ezek abba az irányba mutatnak, hogy egyértelműen meggyengült a magyar pályázat.