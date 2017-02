A Zágoni Magánerdészetet működtető Mikes Egyesületet 2000-ben alapították. Tagjai önkormányzatok, közbirtokosságok, egyházak, iskolák, cégek és magánszemélyek. Utóbbiak részesedése 23 százalékos, ez 178 személy között oszlik meg. Az erdészet 18 336 hektár erdőben és 1794 hektárnyi beerdősödött legelőn végez szolgáltatásokat. 16 erdész járja a terepet (személyenként 1258 hektárért felelnek), öten irodában dolgoznak, a munkát három főerdész irányítja. Porzsolt Levente hangsúlyozta: évi 70 ezer köbméter fát vágnak ki. A szám nagynak tűnhet, de a faanyag éves gyarapodása ezen mennyiség közel kétszeresének kitermelését engedné meg – magyarázta a szakember. A törvények módosulásával lehetővé vált, hogy a tíz hektárig terjedő erdőbirtokokban üzemterv nélkül bélyegezhetnek, ily módon évente három köbméter fa kivágása engedélyezett. Az erdőtulajdonosok de minimis támogatást (a tavalyi 864-es kormányhatározat alapján a támogatás a harminc hektárig terjedő erdőbirtokokra érvényes – szerk. megj.) is igényelhetnek az erdők őrzéséhez és egészségügyi állapotának fenntartásához szükséges költségek fedezésére. A támogatási kérvényekkel járó ügyintézést az erdészet vállalja. Tavaly 264 hektárra kértek támogatást, idén már 700 hektárra készítettek elő papírokat.

A Zágoni Magánerdészet tavalyi bevétele 1,27 millió lej volt, a kiadások 1,26 millió lejre rúgtak. A 2017-es költségvetésben a tervezett profit 1000 lej, a kiadások és bevételek is 1,13 millió lejre rúgnak. Mivel az erdészetnél igen alacsonyak a bérek, idénre 15 százalékos fizetésemelést terveztek. A tavalyi beszámolót, az idei tervet, a fizetésemelést is egyhangúlag fogadta el az egyesület közgyűlése, ugyanúgy, mint az erdészet szolgáltatásainak árjegyzékét.

A gyűlésen új tag felvételéről is döntöttek: az Uzoni Polgármesteri Hivatal 222 hektár községi erdővel lépett be az egyesületbe. A megüresedett alelnöki tisztség betöltéséről is határoztak, Bartos Zsolt, a zágoni Mikes Kelemen Általános Iskola igazgatójának szavaztak bizalmat.