Az Esély Lelki Egészségvédő Egyesület a helyi önkormányzat támogatásával indította tavaly februárban a kisgyermekes családoknak nyújtott szolgáltatást, amelynek célja a társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentése, illetve olyan környezet, valamint foglalkozások biztosítása, amelyek segítik a gyermekeket képességeik kibontakozásában és korai fejlesztésében. Az egyesület munkatársai hétköznapokon délelőttönként négy órát foglalkoznak a gyermekekkel a Néri Szent Fülöp Szociális Központban berendezett játszóházban, a kicsik tízórait és délben meleg ételt is kapnak. A tevékenységekben részt vesznek az anyukák, esetenként a nagyobb testvérek is, az együtt töltött idő jó alkalom arra, hogy a kiskorú, illetve nagyon fiatal első gyermekes szülők megtanulják, hogyan fejleszthetik kicsinyeiket a közös játék által. Taras Réka és Tókos Judit szociális munkás, valamint Mocsel Emília dajka naponta 9–13 óra között fogadja a tizenöt-húsz gyermeket, de az elmúlt egy esztendőben több mint nyolcvan babával foglalkoztak. Szilágyi Andrea, Vetró-Bodoni Enikő és Papp Ágota a tevékenységek szakmai koordinálásáért, a program adminisztrációs lebonyolításáért felel. A tegnapi születésnapot Orbán Ferenc és Gábor Szabolcs zenei közreműködésével és tortával ünnepelték, az anyák közül többen megköszönték a foglalkozásvezetőknek, hogy tanítják gyermekeiket. Az elmúlt esztendő alatt bebizonyosodott, a Ringató több mint játszóház, összetett közösségi program, amely akkor éri el igazán célját, ha innen az út az óvodába, majd az iskolába vezet, ha a gyermekek a koruknak megfelelő ritmusban fejlődhetnek, és szociálisan hátrányos helyzetük nem akadályozza őket a haladásban.



kutbaesett

Mikor inditotok ilyen programot a megyeközpont más negyedeiben is ?

Gondolom, majd csak akkor amikor az örkőiek nem fognak észnélkűl rátok szavazni !

ÉBRESZTŐ !!!









trovacsek

A rejtett erőforrás.Választáskor.A többi,aki rendesen fizeti adóit,az magasról le van tojva.







csacsi

Mit elégedetlenkedtek? Nektek adtak parkolási díjat, az nem elég.?







trovacsek

Tiszta igazad van ,esetleg még egy-két fizetős valami nem is lenne olyan rossz,lenne pénz a városnak (sárkány és egyéb ökörségekre).Isten látja a lelkemet,nem a cigány kisgyerektől sajnálom én a pénzt,hanem az fáj,hogy azt aki rendes adófizető azt lexarják.Rendszeresen.Nekünk csak fizetni muszáj,de a mi napi érdekeinkért a kutya sem mozdítja a füle botját sem.parkolás,csacsi?Na ,akkor miért nem tiltják ki a haszongépjárműveket,céges autókat a lakónegyedekből végre,hogy legyen az ott lakó adófizető polgárnak ahol tartsa a saját SZEMÉLYES autóját,amire ide fizeti az adót,és nem bukurfalvára,brassói,vagy egyéb más megyébe megy a pénz,de a helyet azt itt foglalja el!







szabadszekely

Szép munka lányok. Végre történik valami hatékony és jó odafent is. Aki vaktába kommentál annak gőze sincs mi zajlik ebben a programban. Az ilyen menjen az udemeraj fb-os oldalán túrja a nyálát és azt a tanyér levest amit sajnál olyanoktól akiknek amúgy ilyen nem jut.







szabadszekely

ejnyebejnye

A gond ezzel a programmal az hogy még nagyobb vérszemet kapnak a barnák a gyerekcsinálásra.Ha eddig a 14 évesnek született, most már lesz a 12 évesnek is.

Ha én kivülálló lennék és elemezni akarnám a helyzetet ami ebben az országban van igy foglalnám össze:

Adva vagyon három nemzet román, magyar, cigány ( többek közt, van még más is ) És csak ha Szentgyörgyöt nézzük ( de ugyanez a helyzet más városokban is ) a cigány kisebbség tagjai nem kell épitkezési engedélyt kérjenek semmire,ha épitenek, nem kell adót fizessenek se házra, se semmire.Nincsenek házszámok az Örkőn, semmi rendszeresség.

Ellenben szociális segélyt kapnak, gyereksegélyt kapnak a 3-4-5-6 gyerek után - mind a reggel korán felkelő, dolgozó polgárok adó lejeiből vonják le.Rendszeresen megdézsmálják mindenki veteményét, az Örkő környéki utcák lakóit terrorizálják, számtalanszor megtörtént hogy keritéseken szöktek át lopkodni.

Ha a magyar és román épiteni akar csak egy illemheyet is a telkén, engedély, topó és hasonló érdekes szorakozások várják .

A rigóknak nincsenek kötelezettségeik, csak jogaik az Unióban.

Nem sirom vissza a régi, kommunista rendszert de rend volt közöttük, a gyrekeik iskolába jártak, ők meg sepergettek, közmunkákon vettek részt.Ez az uniós új katzyvasz rendszer hozta azt hogy tényelg semmi de semmi elvárása se lehet a társadalomnak velük szemben,de nekük minden ingyen kell.

Sokszor azon gondolkozok hogy feljelentem a cigányokat a diszkriminációellenes tanácsnál.Én mint magyar diszkriminálva érzem magam , a levegőért is kell fizessek, a cigók meg semmiért se.









ejnyebejnye

szabadszekely - az éremnek két oldala van.Már számtalanszor megpróbáltak velük valamit kezdeni, de semmi se sikerült.







szabadszekely

Szerintem is! jar az ingyen ebed a szekelynek akarcsak a rigonak! neha nagyon buszke vagyok arra hogy hol elek. pl ilyenkor amikor ezeket a humanus kommenteket olvasom.







szabadszekely

ejnyebejnye

Ennek semmi köze a humanitáshoz, ez a realitás sajnos.Hol élsz?