A korábbi évekhez hasonlóan Háromszéken csak a megyeközpontban és Kézdivásárhelyen jelöltek ki iskolakörzeteket, az érintett szülők ezeket a listákat is tanulmányozhatják az iskolákban, illetve a megyei tanfelügyelőség honlapján ( isj.educv.ro ). A hagyományos oktatásban ötven magyar tannyelvű önálló osztályt hirdettek meg harminckilenc iskolában, kilenc tanintézmény kivételével mindenikben egyet-egyet.A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban és a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban három-három előkészítő osztály indul, a Váradi József-, a Néri Szent Fülöp-, a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor- és Turóczi Mózes-, a ba­róti Gaál Mózes-, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor- és a gelencei Jancsó Benedek Általános Iskolában két-két osztályt működtetnének. A szóban forgó félszáz osztályban 977 helyet kínálnak, további 321 diákra számítanak mintegy hatvanhat falusi kis iskolában, ahol gyermekhiány miatt csak össze­vont osztályban tudnak előkészítősöket fogadni. A román tagozaton harmincegy önálló osztályt hirdetnek 555 tanulóval, hetvennégy kisdiáknak összevont csoportban biztosítanak helyet.Említetteken kívül művészeti és alternatív osztályok indulnak a következőképpen: egy magyar és egy román osztály a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, egy magyar rajzosztály a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, egy-egy magyar tannyelvű step by step a sepsiszentgyörgyi Váradi József- és a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskolában, egy magyar Waldorf-osztály a megyeközponti Nicolae Colan Általános Iskolában, egy-egy román step by step osztály a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul- és a bodzafordulói Mihail Sadoveanu-iskolában.Mától egy hétig az óvodákban tájékoztatják a szülőket a beiratkozás mikéntjéről, nyílt napokat tartanak az iskolákban, és fogadják a kéréseket pszichoszomatikus felmérésre azoktól a szülőktől, akiknek gyermeke szeptember 1. és december 31. között tölti be hatodik életévét, a felméréseket március 14-éig végzik el. Azokat a gyermekeket, akik szeptember elsejéig betöltik a hat évet, kötelezően be kell íratni. A szülők a jelentkezési lapokat február 27. és március 16. között tölthetik ki az iskolában, illetve az oktatási minisztérium honlapján (www.edu.ro), ezek érvényesítését szintén március 16-áig kell megtenni, másnap történik az országos informatikai program szerinti elosztás. Március 22–23-án az iskolákban kifüggesztik az előkészítő osztályokba beiratkozott gyermekek névsorát, az üresen maradt helyek jegyzékét és az első fordulóban nem iratkozott gyermekek névsorát. A beiratkozás második szakasza április 13-áig tart.