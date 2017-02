Kevesebb mint két hónappal beiktatása után négy tárcánál is változik a Sorin Grindeanu vezette kormány. A miniszterelnök nemcsak a tüntetések miatt önként lemondott Florin Jianu vállalkozásfejlesztési és a távozni kényszerült Florin Iordache igazságügyi miniszter helyett nevesített új tisztségviselőket, de az európai alapoknál és a gazdasági tárca élén is személycserét jelentett be. A Szociáldemokrata Párt országos végrehajtó bizottsága tegnap jóváhagyta a jelöléseket.