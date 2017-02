A városvezető szerint a Tega az elmúlt években bebizonyította, hogy lehet számítani rá, feladatát megfelelően látja el, amit a városlakók is értékelnek. Ezért azt javasolja, ezúttal ne rövid távú megállapodást kössenek, mint eddig, hanem annyi időre szerződjenek, amennyi a Sepsi Öko Egyesület és a Tega között megkötött szerződésből még hátravan, azaz közel húsz évre. „Biztosan lesznek, akik ismét azzal állnak elő, hogy ne a Tegával végeztessük a szolgáltatást, hanem írjunk ki versenytárgyalást. Erre csak azt tudom mondani, hogy már megpróbáltuk, senkit sem érdekelt, hogy Háromszék legkisebb városából elvigye a szemetet. Meggyőződésem, nem csak én látom úgy, hogy a Tega a továbbiakban is jó partnere lesz a városnak, ezért bízom abban, hogy a tanács áldását adja a szerződés meghosszabbítására” – mondotta Lázár-Kiss Barna András.

A polgármester úgy vélte, a szerződéshosszabbítás önmagában nem drágítja a szolgáltatást: a barótiaknak csak akkor kell többet fizetniük, ha a kormány által kért, tonnánként nyolcvanlejes hulladéklerakási díjat is ki kell fizetni – természetes, hogy a cég azt továbbhárítja.

Barót város szemetét Nagy István polgármestersége idején több évig a magyarországi KGV Zrt. szállította el, Lázár-Kiss Barna András megválasztását követően közös megegyezéssel szerződést bontottak – ezt a volt városvezető kifogásolta, többször is szóvá tette, de következmények nélkül maradt az ügy. Ezt követően az RMDSZ-es tanácstagok azt szerették volna, hogy a Sepsi Öko Egyesületen keresztül a Tega Rt. végezze a szolgáltatást, ám jó ideig nem értek célt, ezért versenytárgyalást is kiírtak. Miután egyetlen cég sem érdeklődött, 2014 tavaszán az a kompromisszu­mos megoldás született, hogy két évre megállapodást írnak alá a Tegával, majd az új tanács és polgármester eldönti, érdemes-e folytatni az együttműködést a sepsiszentgyörgyi céggel.