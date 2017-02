A háztartási hulladék 97 százaléka a szeméttelepekre kerül, 2020-tól Romániát napi 500 ezer euróra is büntethetik, ha nem csökkenti ezt az arányt ötven százalék alá – nyilatkozta egy konferencián Ilias Papageorgiadis, a Román Biomassza és Biogáz Egyesület elnöke. „Európában az újrahasznosított energia 63 százaléka bio­masszából és biogázból származik, mintegy félmillió ember dolgozik ebben az ágazatban.

Romániában komoly problémát jelent, hogy sajnos még sokan nem látták be, mennyire súlyos a helyzet, és milyen sürgős megoldást igényel. Ha 2020-ig nem teszünk valamit, jelentős büntetéseket fogunk fizetni” – magyarázta. (Ager­pres)

ELŐKELŐ HELY. Bukarest a világ ötödik legforgalmasabb városa a holland GPS TomTom szerint. A navigációs rendszerekkel foglalkozó cég szerint a reggeli csúcsidőben 90 százalékkal, míg az esti csúcsidőben 98 százalékkal több időt töltenek a sofőrök a forgalomban, mint normál körülmények között. A felmérés szerint 2016-ban Bukarestben a torlódási index 50 százalékos volt, ami 7 százalékos emelkedés 2015-höz képest. Ez azt jelenti, hogy a bukaresti autósok naponta 57 perccel több időt töltenek a forgalomban, mint normális körülmények között szükséges lenne. Ez évente 218 órát jelent a dugóban. Az összesítés szerint a legnagyobb torlódás 2016-ban december 5-én volt. A legdugósabb város Mexikóváros, utána jön a thaiföldi Bangkok, az indonéz Jakarta, a kínai Csungking, a lengyel Łódź, majd Bukarest. Más romániai város nem szerepel az összesítésben. (Trans­index.ro)

IDEGENNEK RIOGATÓ. Az útépítők idén 90,23 km autópályát és 45 km terelőutat fejeznek be, mi több, 275 km országutat modernizálnak – ígérte Răzvan Cuc szállításügyi miniszter, miután tárgyalt Sorin Grindeanu kormányfővel. A tárcavezető ugyanakkor hozzátette, hogy a munkálatok idei befejezése érdekében a hatóságoknak nyomást kell gyakorolniuk az útépítőkre. Január elején, miniszterjelölti meghallgatásán Cuc még nem ígért egyetlen kilométert sem, de most azt mondja, rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek alapján több mint 90 km autópálya megépítését ígérheti erre az évre. Romániában jelenleg 733 km-nyi autópályán lehet közlekedni – összesítette a News.ro hírügynökség. (Főtér)