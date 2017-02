A manchesteri születésű Ronald Fiddler, aki később, már muszlimként a Jamal al-Harith nevet használta, hétfőn követett el öngyilkos merényletet az iraki Moszulban, a célpont az Iszlám Állam ellen felvonultatott nemzetközi koalíció erői voltak.

A férfit 2004-ben engedték ki a hírhedt guantánamói tá­borból, ahova az amerikaiak terrorizmussal kapcsolatba hozható személyek tucatjait zárták be, gyakran mindenféle vádemelés nélkül. Az eddigi adatok szerint 16 brit kapott pénzügyi kárpótlást a fogva tartás miatt, a fájdalomdíjak együttesen 20 millió fontnyi összeget tehetnek ki. A kompenzációba azután ment bele London, hogy az érintettek közül többen is jogi eszközökkel akarták kiharcolni az utóbb nekik megítélt pénzt.

A BBC Radio 4 csatornának nyilatkozó Arthur Snell, a terrorizmusellenes brit megelőző stratégia egykori vezetője szerint a kormánynak vállalnia kell bizonyos felelősséget a helyzetért. Egyértelműnek nevezte, hogy hiba csúszott al-Harith megfigyelésébe, pedig tudni lehetett róla, hogy „nem kispályás”, a neve ismert volt a hatóságok előtt.

Mindettől függetlenül úgy tűnik, a még be sem zárt Guantánamó utóélete is ugyanolyan botrányosnak ígérkezik, mint a működtetése. Bár Barack Obama amerikai elnök megválasztásakor megígérte a létesítmény megszüntetését, erre a mai napig sem került sor. Jól látszik ugyanakkor, hogy a nyugati világot fenyegető terrorizmus semmivel sem mérséklődött az elmúlt tizenöt évben.