Országos szinten húsz, lakóövezetben történt, több esetben tűzvészt is okozó robbanást jegyzett tavaly a katasztrófavédelem, amelyek a gyúlékony, robbanékony anyagok nem megfelelő kezelése, tárolása, illetve tömbházakban, lakóházakban a földgázhálózatot is érintő, fűtésrendszereken végzett átalakítás vagy más természetű munkálat miatt következtek be.