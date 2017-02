Várakozáson és reményen felülire sikeredett a téli idény a négycsillagos Grand Hotel Bálványos szállodában – tudtuk meg Szarvadi-Téglás Loránd tulajdonostól, ügyvezető igazgatótól, aki azt is elárulta, hogy az előző év februárjához viszonyítva, amikor a szálloda kihasználtsága alig tizenöt százalékos volt, az élményfürdő beindításának köszönhetően az arány hatvanöt százalékra növekedett, de a két téli idény összehasonlítása általában véve is látványos vendégszám-növekedést mutat.

A vendégek összetétele nagyon változik – mondotta a szálloda tulajdonosa –, de jelenleg is zömében román vidékről – Bukarestből és az ország déli részéből – érkezettek lakják a szállodát, igaz, egyre több az erdélyi és magyarországi turista, az anyaországiak aránya elérte az öt százalékot. A wellnessközpontnak köszönhetően most már erdélyi nagyvárosokból – Kolozsvárról, Nagyváradról, Marosvásárhelyről, Nagyszebenből – is érkeznek turisták.

Szarvadi-Téglás Loránd azt is elmondta, hogy idén újabb tervei vannak, az élményfürdőt szeretné külön gyermekek, illetve kisgyermekes családok számára létesítendő medencével kibővíteni, a meglévő wellnessközpont pedig megmaradna kizárólag felnőttzónának. Megtudtuk továbbá, hogy tervek szerint a bővítés jövő tavaszra készül el. Arra a kérdésünkre, hogy érdekelt-e a sepsiszentgyörgyi Bodok Szálloda megvásárlásában, azt a választ kaptuk, hogy gondolkozik rajta, de még nem döntött ebben a kérdésben.