A tavaly beszélgettem a Kör elnökével, Ferencz Vilmossal, elmondta, készülnek a kerek évfordulóra; abban maradtunk, ha addig nem, ott találkozunk. Ember tervez, Isten végez, júliusban hirtelen és váratlan meghalt Vilmos. Frigyesy Ágnes lett az elnök, aki folytatta az ünnep szervezését és a műsort levezényelte. De hogyan lehet gyászolni és ünnepelni egyszerre? Úgy, ahogy ezen az esten történt. Tudta, az ismerős művészek közül kit hívjon meg. Érkezett a világot járt Kegye János, Pavarotti mellett is fellépő pánsípművész, Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas énekművész, Kocsis István drámaíró, Zoltáni Zsolt, Osztováta Együttes, Petrás Mária Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus, vitéz Vásárhelyi-Prodán Miklós nótaénekes, Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas mesemondó, népdalénekes, Óss Enikő színművész, a Los Angelesi Thália stúdió egykori alapítója, és folytathatnám.

Akik a temetésen nem vettek részt a művészek közül, búcsúszámmal indítottak az évfordulón.

Egyperces néma felállás. Jelen volt az elhunyt lánya, anyja és testvére, úgy tűnt, mintha Vili is ott lett volna. Lánya szövegét az elnöknő olvasta fel: „Minket kilencévesen vitt először Erdélybe… Fontosnak tartotta, hogy mindenkivel megismertesse Erdély és Székelyföld hiteles történelmét… szerette, amit csinált… ha tehette, bárkinek segített, nemre, korra, vallásra tekintet nélkül.” Nobel-békedíjat érdemelne – tette hozzá Kocsis István, aki úgyszintén az indulók között volt. Akkor fiatalnak számított, most még inkább, a lelke fiatal, haja színe sem változik, a kopaszodás is paraszthajszálnyi, leállt. Ötéves koráig a haja hófehér volt, akkor megbarnult. Úgy látom, élete első öt évében végleg kiőszülte magát. A művészek és a művészet ereje! Aprószentekkel érték el, hogy az élet-halál kérdé

sét a világ természetes megjelenési formájának érezzük. A gyászhangulat elszállt, mintha ott sem lett volna. Esment és esment a kezükbe vették a mikrofont. Varázsoltak. A csodás D. N. Kamilla és a többiek. Amikor azt hittük, csúcsra értünk, kiderült, az eksztázis tartósabb. A magyarságért mindhalálig, ne csüggedj, ne pusztulj bele, legyen meg a te akaratod, Erdélyország az én hazám, itthon vagyunk és magyarok vagyunk, – ilyen és ehhez hasonlókban fürösztötték a lelkünk, szívünkre hullott az Isten vére. Wass Albert is velünk volt, végére értünk a patkányok honfoglalásának, és libabőröző történeteink hangzottak el. Megzenésítve és mesékben. „Édesanyám, hajja-e?” És amikor az emberét elhurcolt asszony meglépett az ősz szakállú valaki láttán: „Erzsike, nem ismersz meg, én vagyok”.

Ha a Székely Kör semmit nem csinált volna születése óta, ez az évfordulós ünnep akkor is megért egy harmincéves misét, sajnálom, hogy az unokáim nem érezték a katarzist. A Lelki otthonteremtés című könyvben olvashatunk a Kör első éveiről. Nekem megvolt a könyv, Domokos Jenő, elmenni készülő elnök adta, az biztos, mérgelődöm, hol lehet. Petrás Mária és a leánya, a csángók – ha valakik tudnak szépen énekelni, ők biztos. Úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, csak egyik szebb, mint a másik. Utánuk, velük együtt énekeltük a himnuszunkat.

Hazafelé addig monyókoltunk, a járdán levő két üres asztal egyikét elfoglalták az orrunk előtt. Bort csak üveggel szolgáltak fel, pohárban nem. Négyen négyfélét kedvelünk. Kocsis Istvánt bíztuk meg, válasszon egyet.

Olyan mélyen merült az étlapba, hogy a „szomjan halok”- ra tért magához: „ez az egyetlen jó bor” – tett pontot a kétségeinkre, szakértői meggyőződéssel. Pont az nem volt raktáron, mi több, csak egyfajtából állt a kínálat – okafogyottá vált hát, hogy ki mit szeretne. Megittuk, amit kaptunk, s reggel nem fájt a fejünk.

Folyik a lélektoborzás, vagyunk még mi, tettestársak. Nem cserélnénk senkivel.