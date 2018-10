Nyugdíj- és béremeléseket ígérnek

A minimálbért már 2019. január elsejétől megemelné a kormány, az erre vonatkozó tervezetet tegnap bocsátották közvitára. Az intézkedés célja a társadalmi különbségek mérséklése, de a kezdeményező szerint a gazdaságra is pozitív hatással lesz, mert ösztönözni fogja a munkavállalókat, növeli a vásárlóerőt és csökkenti a feketemunkát – ugyanakkor 0,6 százalékkal növeli a belső nemzeti összterméket. A tervezetről múlt héten egyeztettek a munkaadókkal és a szakszervezetekkel, utóbbiak azonban elégedetlenül távoztak.

Az új nyugdíjtörvény tervezetét még augusztusban bocsátotta közvitára a munkaügyi minisztérium.

Akkor még úgy nyilatkozott a tárcavezető: ebbe a jogszabályba foglalják bele, hogy a társadalombiztosítási járulékok visszatartása bűncselekmény, csütörtök este azonban egy tévéinterjúban azt mondta, hogy az adótörvénykönyvben fog megjelenni. A tervek szerint a csak 2021-től életbe lépő kiegészítés lényege az, hogy a munkaadók büntethetők lesznek, ha nem fizetik be alkalmazottaik tb-járulékát. Ezek helyzetét egyébként jövő évtől kezdve bárki ellenőrizheti az országos nyugdíjpénztár vagy az adóhatóság honlapján.

Ami konkrétan a nyugdíjakat illeti, Lia Olguţa Vasilescu elmondta: senki nem fog veszíteni, ha valakinek az újraszámolás során kevesebb jön ki, annak az újraszámolás előtti összeget fizetik ki. A nyugdíjkorhatár, a minimális és a teljes idejű munkaviszony meghatározása sem módosul. A nyugdíjpont értékét fokozatosan, minden év szeptember elsején emelik: az idén 1000 lejről 1100 lejre, jövőben 1265, 2020-ban 1775, 2021 szeptember 1-jén pedig 1875 lejre – ha ezt a tervezetet meg is szavazzák és érvényben is hagyják addig. 2022-től a nyugdíjakat már csak akkor növelik, ha az árak is emelkednek, az infláció mértékében.