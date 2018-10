REFERENDUMKAMPÁNY A TEMPLOMBAN. A Prahova megyei Băneşti ortodox templomában gyűltek össze hétfőn az SZDP, az NLP, az LDSZ és az NMP megyei vezetői, polgármesterei, Prahova megyei ortodox papok a Koalíció a családért hívására – no nem misére vagy lelkigyakorlatra, hanem megbeszélni a két hét múlva esedékes népszavazást.

A szokatlan helyszínű politikai gyűlésről a CâmpinaTV, majd a DigiFM számolt be. A politikai és egyházi vezetők mind támogatásukat fejezték ki nemcsak a családdefiníciót módosító népszavazás lebonyolítását illetően, hanem egyértelműen állást foglaltak az IGEN szavazat mellett. A helyi ortodox esperesség áldását adta a templomi gyűlésre, sőt, azon maga az esperes is részt vett. A legismertebb politikus az LDSZ megyei szervezetét képviselő Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter volt. Mindennek az ad különös jelentőséget, hogy szerdán Viorica Dăncilă kormányfő az SZDP, Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök pedig az LDSZ részéről tagadta Brüsszelben, hogy pártjuk részt venne a népszavazási kampányban. (Főtér)

JOGUK VAN A CSALÁDI ÉLETHEZ IS. Az élettársi kapcsolatban élő, azonos nemű pároknak joguk van a magán- és a családi élethez, illetve együttélésük törvényes elismeréséhez – állapította meg az alkotmánybíróság. A taláros testület a Coman-Hamilton ügyben hozott döntésének indoklását közölte csütörtökön, tíz nappal a „hagyományos” család szentesítéséről szóló alkotmánymódosító referendum előtt. Az alkotmánybírák július 18-án úgy határoztak: Romániának el kell ismernie a külföldön kötött melegházassággal járó jogköröket, ha a házastársak letelepednek az országban. A döntést az Európai Unió Bíróságának kötelező érvényű határozatára alapozták. Eszerint az azonos nemű pároknak a heteroszexuális párokhoz hasonlóan joguk van a magán- és a családi élethez. Ezeket a jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkelye, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelye és Románia alkotmányának 26. paragrafusa is szavatolja. A taláros testület azt is megállapítja: azokban az országokban, amelyek nem ismerik el a melegházasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolat jelenti az azonos neműek számára a jogi alternatívát. (Maszol)

KEVÉS A HAGYOMÁNYOS CSALÁD. 1995-höz képest csaknem megkétszereződött a házasságon kívül született gyerekek aránya Romániában: 23 éve még csupán minden ötödik gyerek született házasságon kívül, ma már minden harmadik. Voltaképpen a hagyományos – apa, anya, gyerekek – modellnek a romániai családok mindössze 20 százaléka felel meg. A 2011-es népszámlálás szerint Romániában 4,29 millió férjezett nő 8,8 millió gyereknek adott életet. Ugyanakkor 328 ezer, tizenöt évesnél idősebb hajadon összesen 648 ezer gyereket szült. A 15 éven aluli kismamák száma nem nyilvános, noha e téren Románia vezető helyen áll Európában, és a tendencia növekvő, noha a kiskorú lányokon végrehajtott abortuszokat illetően is élen járunk, amikor általában véve a születések száma csökken. (Maszol)