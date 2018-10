A csütörtöki zárt körű megnyitón a protokolláris mozzanatok mellett közvetlen hangulatú, személyes jellegű megnyilvánulásokra is sor került. Lévén, hogy a szakmai kiégés volt az egyik téma, ennek ellensúlyozására mutatta be az egyik részt vevő orvos a saját El Caminó-i zarándoklatát vetített képes előadásban, és a helyszínen kiállították a szabadidejükben természetfotósként működő kollégák képeit, amelyeket tegnap átköltöztettek a konferencia helyszínére (a Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatának épülete), ahol még ma is megtekinthetőek.

Dr. Deme Judit szerint az orvoslás terén vannak a kiégés szempontjából erőteljesebben veszélyeztetett szakmák, mint az intenzív terápia, a sürgősség, a sebészeti szakmák, a pszichiátria, de úgy véli, a többi ágazatban is fontos, hogy az orvosnak legyen egy-két olyan szabadidős elfoglaltsága, hobbija, amikor ki tud kapcsolódni, fel tud töltődni új energiákkal.

A szakember a kétnapos konferenciáról elmondta, az volt az elsődleges szempont az előadások kiválasztásánál, hogy a leggyakrabban előforduló betegségekre fókuszáljanak, de dr. Benedek Imre meghívásával azt is kívánták erősíteni, hogy olyan előadások hangozzanak el, amelyek több szakterületet fognak át. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzora és csapata visszatérő vendégek, mindig nagy érdeklődéssel fogadják a konferencia résztvevői az előadásaikat, mert sok területet érintenek, ami fontos lehet a gyógyításban.

Dr. Deme Judit kiemelte dr. Márta Orsolya marosvásárhelyi urológus és dr. Szász József neurológus jelenlétét a konferencián, akik két olyan szakterületen értekeznek, amelyek jelenleg sok beteget érintenek, majd hangsúlyozta, a Parkinson-kórral és a betegség előrehaladott állapotával több szakterületen is foglalkozni kell, mert egyre több az érintett beteg. Az egyik előadás a húgyúti fertőzések kezeléséről szól, ami lehet, hogy látszólag keveseket érint, de tudjuk, bármilyen betegséghez társulhat, az egészséges embernél is kialakulhat, ezért bármelyik szakterületen tevékenykedő kollégánk szembekerülhet ezzel, és akkor ezt figyelembe kell venni – mondta a szakember. Szombaton az orvoskamara tevékenységével kapcsolatos kérdésekről beszélgetnek, szó lesz az orvosi kommunikációról és etikáról. A szakmai napok a dr. Bíró András-díj odaítélésével zárulnak.