Román személyiségek szobrai Vajnafalván

A csütörtöki soros tanácsülésen két ellenszavazat mellett elfogadták a vonatkozó határozattervezetet. Két alkotásról van szó: a Mihai Eminescu-mellszobrot, valamint az I. Ferdinánd királyt, Mária királynőt, Iuliu Maniut és Ion I. C. Brătianut megelevenítő szoborcsoportot a vajnafalvi Ifjúság parkjában állítják fel. A határozatot megelőzően a tervezeteket közszemlére bocsátották, de senki nem fogalmazott meg ezekkel kapcsolatos kérdést, véleményt.

A két műalkotás megvalósítására már korábban 20 ezer lejt hagyott jóvá az önkormányzat. A tanácsülésen Gyerő József polgármester hangoztatta: Kovásznán a két nemzetnek – a magyarnak és a románnak – egyetértésben kell élnie, hiszen „a centenárium után is van élet Kovásznán”. A városvezető azt is kimondta, hogy az idei év nehéz a városvezetés számára, gyakorlatilag üllő és kalapács között van az RMDSZ-es többségű tanács.

A város magyarsága körében vannak, akik ellenzik a szobrok állítását, többek között Eminescu magyarellenes publicisztikájára hivatkoznak. Most elítéljük azt a gondolatmenetet, de korunkban másképp kell hozzáállni a közösségek közötti viszony témájához – mondta. Iuliu Maniut is a Maniu-gárdák vérengzésével azonosítják, de a politikusnak vannak érdemei, és az sem biztos, hogy az atrocitások az ő vezénylete mellett zajlottak – fogalmazott érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.

El lehetett volna utasítani a szoborállítás kérését, de felelős döntésekre van szükség, a lehetséges következményekkel is számolni kell.

Az RMDSZ választmányában is tárgyaltak erről a kérdésről, voltak pró és kontra vélemények, de az volt a döntés, hogy Vajnafalván elfogadható a szobrok állítása – számolt be a polgármester.

A határozattervezet szavazásánál nemmel voksolt az MPP frakciója. Dr. Fülöp Csaba frakcióvezető érdeklődésünkre hangsúlyozta: nem a szoborállítás tényével van gondjuk, minden közösségnek jogában áll ezt megtenni. De problémájuk van a két történelmi személyiséggel, Mihai Eminescuval és Iuliu Maniuval, ez sértő a magyar emberekre nézve – jelentette ki dr. Fülöp. Szabó Levente interpellációjában megfogalmazta: korábbi tanácsülésen támogatta a szoborállítás városi költségvetésből való részleges finanszírozását.

Azóta több információt kapott, így pártja és választópolgárai nevében nem érthet egyet azzal, hogy Kovásznán Eminescunak, I. C. Brătianunak, valamint Iuliu Maniunak állítsanak szobrot, olyan személyekről lévén szó, akik magyarság elleni megnyilvánulásaikról is híresek – mondta. Összegzésként kijelentette: a három említett személy szobra helyett a gyulafehárvári nyilatkozat 3. pontját kellene megeleveníteni, de a szoboregyüttesben helyet kaphatna Vasile Goldiș is, aki a nyilatkozat végső formáját adta meg – hangoztatta.