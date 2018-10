Hatot egy csapásra

Bereckben elkaptak két traktort, amelyek rögtönzött utánfutót vontattak, azokkal fát szállítottak. Az ellenőrzés során kiderült, a két traktorista egyikének sincs gépjárművezetői jogosítványa, mindkettő ivott, az idősebb leheletében 0,59, a fiatalabbéban 0,51 mg/l szesztartalmat mért a szonda. A vérbeni pontos alkoholtartalom kimutatására a kézdivásárhelyi kórházba szállították őket. Az is kiderült, sem a traktorok, sem az utánfutók nincsenek forgalomba íratva. A fát törvénytelenül vágták ki és lopták el a berecki magánerdészet által felügyelt erdőből. A két férfi nevére ittas és jogtalan vezetésért, forgalomba be nem írt gépjármű vezetéséért, továbbá forgalomba be nem írt utánfutó vontatásáért, törvénytelen favágásért és falopásért nyitottak bűnügyi vizsgálati iratcsomót. (sz)