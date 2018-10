Következő írásunk

Benedek Elek születésnapja ünnep a magyar gyerekek számára: tudatot nyitogató, álomba ringató, csodákra biztató, elkápráztató történetek százait adta nekik, a jóra és szépre leginkább fogékonyaknak. Elek apó a maga valóságában közel kilencven éve nincs köztünk, de szelleme olyannyira itt él, hogy szinte tapinthatóvá válik fizikailag is. Aki kicsit is kételkedik ebben, a népmese napja alkalmával bandukoljon ki Kisbaconba, és saját szemével győződjön meg arról, hogy a meséin éppen felnövők számára mennyire igaz személy ő. A legkisebbek nem emlékezni, hanem találkozni, rámosolyogni, cinkosan összekacsintani és parolázni járnak a Mari-lakhoz, de még a temetőbe is. Sírjára is úgy helyezik a virágot, mintha kezébe adnák.