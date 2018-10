A Székely Mikó Kollégium homlokzatán szereplő felirat miatt is pert indított Dan Tanasă – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, aki azonban bízik abban, hogy ezúttal nyer az önkormányzat. Azt is elmondta: az iskola faláról nemrég törvényszéki határozat miatt eltávolított feliratot vissza fogják tenni három nyelven – legfőképpen azonban azt hangsúlyozta, hogy nagyon büszke a mikós diákokra, akik az ablakokba helyezett betűkkel írták ki iskolájuk nevét.

Pénteken lesz az első tárgyalása annak a pernek, amit Dan Tanasă a Székely Mikó Kollégium felirat miatt indított – erről azonban régi fényképek és képeslapok tanúsítják, hogy eredetileg is ott volt az épület parkra néző homlokzatán, és mivel a műemlékek esetében a bizonyítható régi állapotokat kell visszaállítani, ebben az esetben a „rettenetesen rosszul értelmezett” román jogszabályok is az önkormányzatot igazolják – magyarázta Antal Árpád, arra is emlékeztetve, hogy a városháza tornyán levő díszítőelem ügyében is ez történt. Garancia persze nincs a helyes döntésre – tette hozzá –, hiszen jól tudjuk, hogy a román igazságszolgáltatás a magyar ügyekben nem mindig az igazságot keresi.

Az elöljáró három üzenetet is megfogalmazott. Dan Tanasă és az őt támogató erők számára azt, hogy a provokációnak is vannak határai, a Mikó homlokzati feliratának megtámadásával átléptek egy vörös vonalat. Az épület oldalán levő felirat esetében még értelmezhető volt a törvény – az önkormányzat például homlokzati elemként tekintett rá, hiszen mellette ott volt a szabályos, hivatalos kétnyelvű iskolanévtábla –, de ezt is újra fel fogják tenni, és ezután három nyelven lesz olvasható a tanintézet régi, teljes neve, sőt, az alapítási évszámot is feltüntetik, hogy azok, akiket zavar, azt is lássák, mikor jött létre ezzel a névvel az iskola. Antal Árpád végül a mikós diákoknak köszönte meg gesztusokat – azt, hogy a törvényszéki döntéssel eltávolított felirat kapcsán az ablakokba ragasztott betűkkel jelezték szolidaritásukat. Kifejtette: évek óta beszélnek róla, hogy a fiatalok ingerküszöbét nem éri el a jogfosztás és nem úgy viszonyulnak a nemzeti ügyekhez, ahogy szeretnénk – de lám, a feliratcirkusz eljutott hozzájuk, megmozgatta őket, és az a tény, hogy kiálltak az iskola mellett, hosszú távon talán fontosabb is, mint maga a felirat; ez véleménye szerint történelmi pillanat.