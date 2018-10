Következő írásunk

Oroszország kénytelen lesz célba venni azokat az európai országokat, amelyek amerikai közepes és rövid hatótávolságú rakétákat fogadnak be azután, hogy az Egyesült Államok felmondja ennek a fegyverkategóriának a megsemmisítéséről megkötött, úgynevezett INF-egyezményt. Erre Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetett szerda este az olasz vendégével, Giuseppe Conte olasz kormányfővel közös moszkvai sajtóértekezletén. Az orosz fenyegetés így Romániára is vonatkozik, hiszen a deveselui bázis ad otthont az amerikai rakétavédelmi pajzsnak, amelynek telepítését és befogadását Moszkva korábban is élesen bírálta.