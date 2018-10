Aggodalomra ad okot a romániai legfőbb ügyész tisztségből való elmozdításának kezdeményezése – nyilatkozta tegnap az Európai Bizottság (EB) egyik sajtószóvivője. Augustin Lazăr leváltását Klaus Iohannis államfő is „teljességgel helytelennek” tartja, de kiálltak a főügyész mellett szakmai szervezetek is. Civil személyek is tüntettek a főügyész menesztését kérő Tudorel Toader igazságügyi miniszter, illetve a kormánykoalíció ellen szerda este Bukarestben, csütörtök délben pedig Nagyszebenben.