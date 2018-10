Ezek a kihagyások azonban lényeges és a hazai ellenzék által is kifogásolt fontos részei a törvénymódosításnak. A fordítási hibákat a Velencei Bizottság is észrevette, és most azt vizsgálják, hogy a román és angol nyelvű szöveg tartalmaz-e lényeges különbségeket. Egyelőre még az sem tisztázott, hogy ezek a kihagyások szándékosak-e, vagy csupán fordítási hibák. (Adevărul/Transindex)

PÁRHUZAMOS MINISZTERJELÖLT. Nicolae Hurduc egyetemi tanárt javasolja az SZDP a kutatási minisztérium élére – közölte Viorica Dăncilă kormányfő tegnap, a párt országos politikai bizottságának ülését követően. Nicolae Hurduc a jászvásári műszaki egyetem vegyészmérnöki és környezetvédelmi karának professzora, aki a kormányfő szerint jó szakember, „nagyon jó az önéletrajza, jól kommunikál, és jártas az uniós alapok lehívása terén, ami rendkívül fontos a kutatási minisztérium számára”. A kinevezési javaslatot már elküldték Klaus Iohannis államfőnek. Közben a Hurduc iránt érdeklődők felfedezték, hogy a professzor egy pár hete adott interjúban kijelentette: nem hisz a darwini elméletben, szerinte az emberek a jövő egy párhuzamos világából érkeztek a földre. A kutatási miniszteri tisztség augusztusban üresedett meg Nicolae Burnete lemondásával. (Digi24)

ELŐLÉPTETNÉ A „FEHÉR KÍSÉRTETET”. Kimagasló szakmai teljesítménye, felelősségteljes és odaadó szolgálati magatartása miatt dandártábornokká léptetné elő Carmen Dan belügyminiszter Paraschiv Dumitru Cătălin Răzvan ezredest, aki a román diaszpóra augusztus 10-ei bukaresti tüntetésén a csendőri alakulat erőszakos fellépését vezényelte talpig fehér öltözetben, és akit azóta a fehér kísértetnek neveznek az ellenzéki sajtóban. Az előléptetést Klaus Iohannis államfőnek kellene aláírnia, akinél azonban már kezdtek tiltakozni – elsőként Vlad Gheorghe jogász, a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti tanácsadója, akit felemelt keze ellenére is megvertek a csendőrök. Vlad szerint tábornoki rangot csak különleges érdemekért lehet odaítélni, Paraschiv azonban a békés polgári lakosság ellen lépett fel, ami nem illik egy tábornokhoz. Az előléptetési javaslatot sokan azért is bírálják, mert a történtek kivizsgálása még nem ért véget, elvileg pedig még az is lehetséges, hogy Paraschivot és társait elítéljék. (ziare.com)