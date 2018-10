Utakat javítanak, várják a repteret

Korszerűsítik a megye úthálózatát, és készülnek a Brassó megyei repülőtér megépítése után várható helyzetre is – a Háromszéket érintő fejlesztésekről, várható eseményekről tegnap számolt be Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke.

A 12. Megyeinfón egyebek mellett a korábbi tanácsülés legfontosabb döntéseit ismertette Tamás Sándor, aki a megyei utak helyzetét is vázolta. Elmondta, a testület elfogadta, hogy községiből megyei úttá minősítsenek egy 2,5 km-es szakaszt a 13E országút és Angyalos között. Az intézkedés Réty és Gidófalva községet érinti, télen elkészül a felújítási terv, jövőre pedig – ahol szükséges – újjá is építik az utat – mutatott rá az önkormányzati vezető. Emlékeztetett, a Maksa–Lécfalva–Várhegy–Cófalva közti hat kilométeres szakaszt is korszerűsítették, ott a poros mezei út helyett megyei szakaszt építettek. A teljes körű felújítás padkával, sánccal, a településeken belül járdákkal, szegélykövekkel, támfalakkal ellátott útszakaszt eredményezett, a mintegy 6,5 millió lejes beruházás jelentős része kormányprogramból származik. A munkálatok 2019-ben is folytatódnak, ugyanitt két híd korszerűsítését is elvégzik majd.

Elhangzott, Sepsibesenyőn 700 ezer lejes összegből épült 1,5 km-en aszfaltút, s már most készülnek a tervek, hogy jövőre a Sepsibesenyőt Maksával összekötő, hasonló hosszúságú szakasz is megújuljon. Dolgoznak továbbá Gelencén is, ahol 5,5 km-es megyei útszakaszon terítenek le új aszfaltszőnyeget. A Nagyborosnyó–Kisborosnyó–Nagypatak–Sărămaș közötti 22,5 km-es távon is nekiláttak a felújításnak, első lépésben betonozott sáncokat alakítanak ki a településeken, majd jövő évben alapoznak és aszfaltoznak. Bácsteleken is aszfaltoznak, a már leterített egy kilométeres új burkolat a következő héten újabb egy kilométerrel bővül, 2019-ben pedig további 1,8 km-es szakaszon korszerűsítenek a kormány útépítési programja révén.

Az Erdővidéket érintő több mint 50 km-es útszakasz munkálatai kapcsán Tamás Sándor elmondta, két finanszírozási szerződést írtak alá, elkészült a kivitelezési terv, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítésén dolgoznak.

Megjegyezte azt is, a testület elfogadta a hótalanításra vonatkozó árakat is, így az előttünk álló télen az önkormányzat alárendeltségébe tartozó út- és hídépítő társaság végzi majd több mint 250 km megyei út szezonális tisztítását, karbantartását.

Szó esett a vidombáki repülőtérről is, melyről legutóbb szerdán egyeztetett Tamás Sándor a Brassó megyei tanács elnökével. Adrian Veștea közölte, minden az ütemterv szerint halad, és szeretnék elérni, hogy a kivitelezést senki ne tudja megakadályozni, hiszen elég sok a kerékkötő a brassói reptér megvalósítása tekintetében – mutatott rá az önkormányzati vezető. Kiderült, idén már nyolcmillió eurót ruháztak be a légikikötő megépítése érdekében, egy 12 ezer négyzetméteres utasszállító terminál terveit pedig a napokban töltötték fel a közbeszerzési rendszerbe. Tamás Sándor elmondta, hamarosan a háromszéki sajtó képviselőinek is alkalma lesz megtekinteni a térségünk számára is rendkívül fontos beruházást.