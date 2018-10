Mindkét csapat idegesen kezdett, mivel itt is, ott is kimaradt két-két támadás. A mérkőzés első pontjait Ioana Ghizilă szerezte, amire két kihagyott ziccer után válaszoltak az oroszok (2–2). A folytatás kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, ám 6–6-os állásnál megdőlt a pálya – sajnos, nem a zöld-fehérek felé –, s a 9. percben már 8–15-re vezetett a Jenyiszej. A Sepsi-SIC 9 pontos hátrányból kezdte a második negyedet (8–17), és míg nekik nem akart beleesni a labda a kosárba, addig a szibériai lányok támadásról támadásra növelték előnyüket. A zöld-fehérek ötperces pontcsendjét Marina Solopava törte meg, amit Kristina Higgins duplája követett (12–22). Ügy tűnt, hogy magára talált a Zoran Mikes edzette csapat, de ez pillanatnyi fellángolás volt, a vendégek pedig továbbra is kezükben tartották a meccset, és 17–36-os eredménnyel zárult az első félidő.

A nagyszünet után sem ment jobban együttesünknek, s játékosaink nem tudtak mit kezdeni a remek formában játszó Stephanie Mavungával. A 26. percben Jovana Pašić kosaraival 27–46-ra alakult az állás, de lányaink még mindig 22 pontos hátrányban voltak. Innen kosárra kosárral válaszoltak a csapatok, kiegyensúlyozódott a küzdelem is, ám Pašić hiába vállalta magára a pontgyáros szerepét, csak kevéssel kerültünk közelebb a Jenyiszejhez (39–59). Az utolsó negyedben valamivel jobbacskán teljesítettünk, de még így sem találtunk az oroszok remek játékára ellenszert. A 37. percben 46–68-ra vezetett a WBC Jenyiszej, a vége pedig 54–73 lett az oroszok javára.

A házigazdák legjobbja Higgins volt, aki 10 ponttal és 11 lepattanóval zárta a vesztes mérkőzést. A túloldalon Mavunga (20 pont/10 lepattanó) és Myisha Hines-Allen (15 pont/11 lepattanó) is dupla duplával fejezte be a meccset.

Női kosárlabda Európa-kupa, csoportkör 1. forduló: Sepsi-SIC–WBC Jenyiszej 54–73 (8–17, 9–19, 22–23, 15–14) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Akakbar Hasanov (azeri), Ruslan Khaligon (azeri), Vladimir Jevtovic (szerb). Sepsi-SIC: Ghizilă 6, Gödi-Părău 9, Slamová 3/3, Whitted 7, Higgins 10–Pasic 9, Șipoș, Solopova 8/3, Allen 2, Kovács, Demeter. Edző: Zoran Mikes. Jenyiszej: Mavunga 20, Hines-Allen 15/1, Goldyreva 2, Vorobeva 4, Namok 5/1–Kiryanova 2, Marchenkova 9/3, Ponamarchuk 4, Dorosheva 2, Dorovskikh, Grigoreva 10/6. Edző: Olga Shuneikina. Kipontozódott: Higgins (37.).

A háromszoros bajnok és Román Kupa-győztes Sepsi-SIC vasárnap a Nemzeti Liga A-értékcsoportjának 4. fordulójában a Kolozsvári U vendégeként lép pályára, majd jövő csütörtökön – november 1-jén – a női kosárlabda Európa-kupa második csoportkörében a török Mersin BSB együttesét fogadja a Sepsi Arénában. Egyébként a zöld-fehérek jövő heti ellenfele a D-csoport másik találkozóján 75–70 arányban győzte le az ugyancsak törökországi Orman Genclik együttesét.