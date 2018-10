Nyári esték, víg cigány,

apró tücsök, ég veled!

Így búcsúznak a fűszálak,

virágok, falevelek.

Avar lepi hegedűdet,

köd takarja már vonód,

kikeletig nem hallhatjuk

a víg tücsök-nótaszót...

Be szép volt! A csillagok is

azt hallgatták odafenn,

s talán néha táncoltak is

égi aranyréteken.

Így búcsúztak a tücsöktől...

Szél zúg, jő a zivatar:

nyári tücsöknóta után

búcsúztató őszi dal.