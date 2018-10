Adok-kapok a szotyori ravatalozó miatt

Következő írásunk

Vereséget vereség után szenved el Klaus Iohannis államfő a kormánykoalíciótól, és most úgy tűnik, mintha be is dobta volna a gyeplőt. Eleve nem volt kedve a szociálliberális szövetséggel háborúzni, próbálta elkerülni az elnöki és a kormánypalota között évtizedig dúló konfliktusokat, de lám, nem lehet, távolságtartása gyengeséggé vált, amit politikai ellenfelei kíméletlenül kihasználnak, és sajnos nem csupán az ő kárára.