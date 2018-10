Székely Zsolt régész, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem docensének Felső-Háromszék településfejlődése az őskortól a 17. századig című tanulmánykötetét szerdán Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, csütörtökön pedig Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban mutatták be. A szerző ragaszkodott ahhoz, hogy legújabb, kézdiszéki témájú kötetének ősbemutatója a céhes városban legyen. A szerzőt Benedek-Farkas Péter régészkollégája is elkísérte, és új könyvének mecénása, Illyés Levente vállalkozó is jelen volt.