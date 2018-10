Az Európai Bizottság jelentése szerint az emigrált és külföldön is szakmáját gyakorló romániai pedagógusok közül 5775 az általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanít, közel háromezren Nagy-Britanniában, több mint ezren Olaszországban, 700-an Németországban. A kivándorolt tanítók – a hivatalos adatok szerint mintegy 500-an – náluk is jobban kereshetnek, hiszen legtöbben az oktatási rendszeréről méltán híres Norvégiában vagy Dániában keresik kenyerüket, de náluk is létezik opcióként Olaszország. Népszerűek a skandináv államok az óvónők körében is, a legtöbben Svédországban dolgoznak, majd Norvégia és Olaszország következik. Az EB szerint a pedagógusi a második legkeresettebb szakma Nyugaton az élen álló orvosi után. A tanárokat a fogorvosok, villanyszerelők, gyógyszerészek és állatorvosok követik az igénylistán. (Főtér)

A FÉL TANÁCS LEMONDOTT. Hét önkormányzati képviselő mondott le Gyergyószárhegyen. Az öt RMDSZ-es és két szövetségi (MPP–EMNP koalíció) tanácstag szerdán sajtótájékoztatón közölte: tisztában vannak azzal, hogy lépésük új önkormányzati választás kiírását vonja maga után, hiszen a 13 tagú testület döntésképtelenné vált, ennek ellenére félre kell állniuk, mert a község javát akarják. A kilépés okaként Kolcsár András korábbi községi jegyzőt nevezték meg, aki többször konfliktusba került az előző polgármesterrel, és 2016-ban a közhangulat az volt, hogy többé nem kerülhet döntéshozó pozícióba, hivatali munkakörbe – nemrég azonban újra alkalmazták, miután megnyerte a mezőgazdasági referensi munkakörre kiírt versenyvizsgát. Danguly Ervin polgármester politikai puccskísérletnek tartja a történteket. Az új választások kiírása egyébként nem biztos, előbb pótlistáról próbálják kiegészíteni a testületet, amelynek eddig hét MPP–EMNP-s és hat RMDSZ-es tagja volt. (Székelyhon)

HAMIS VOLT A BOMBARIADÓ. Nem találtak robbanószerkezetet azon a Varsóba tartó grúziai repülőn, amely csütörtökön kényszerleszállást hajtott végre Bukarestben, mert valaki azt mondta, hogy bombát rejtett el rajta. A gépet alaposan átvizsgálta a Román Hírszerző Szolgálat, de nem bukkant semmi gyanús tárgyra, ezért megengedték, hogy felszálljon. A 173 utas ötórás kényszerpihenő után folytathatta útját, és biztonságban meg is érkezett a lengyel fővárosba. (Pro TV)