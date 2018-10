Nőtt a román járműgyártás

A román autógyártók és -importőrök egyesületének október 18-án közzétett adatai szerint az amerikai Ford craiovai üzemében az egy évvel korábbinál 155 százalékkal több, 104 366 járművet állított elő, és ugyanilyen arányban növelte exportját is. Ez annak tudható be, hogy idén kezdte el gyártani az Ecosport modellt, amely iránt jóval nagyobb a kereslet a korábbi B-Max modellhez képest. A romániai autógyártók egyesületének adatai szerint az első kilenc hónapban a francia Renault tulajdonában levő Dacia a mioveni-i üzemében 4,6 százalékkal több, 242 605 járművet gyártottak a tavalyi év azonos időszakához mérten. A két gyártó összesen 346 971 járművet állított elő, ez 27 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest.

Január és szeptember között a román autópiac is jelentősen nőtt, ugyanis 20 százalékkal több, 134 831 új autót vásároltak Romániában, ami tízéves csúcsnak számít. Az új autók 63 százaléka jogi személyek birtokába került, de a tavalyi első kilenc hónaphoz képest csaknem 30 százalékkal nőtt a magánszemélyek által megvásárolt új autók száma (42 127) is. A külföldről importált és forgalomba helyezett használt autók száma 8,3 százalékkal, 346 918-ra mérséklődött.