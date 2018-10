Az elit kategóriában versenyző háromszéki a pontvadászat első fordulójában, amelyet szintén Besztercén rendeztek meg, negyedik lett, a sorozat második, sinaiai állomását a harmadik helyen fejezte be, majd a következő, resicabányai etapot a másodikként zárta. Orbán-Barra a bajnokság besztercei, utolsó versenyén kétszer is hibázott, így csak harmadik lett, ám összesítésben mégis sikerült elcsípnie a második helyet, így ezüstérem kerülhetett a nyakába.

A kerékpáros triál országos bajnokság elit kategóriájában nyolcan harcoltak az elsőségért, amelyet végül a nagyváradi Kiss Roland szerzett meg, a dobogó legalsó fokára pedig a karácsonkői (Piatra Neamț) Alin Monac állhatott fel.

„Kis szerencsével akár első is lehettem volna, ám idén roppant részrehajló volt a bíráskodás. A bajnokság utolsó futamán sajnos többször is hibáztam, és így csak harmadik lettem, de még így is elégedett vagyok az össze­tettbeli második pozícióval” – nyilatkozta érdeklődésünkre Orbán-Barra. (t)