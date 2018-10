ÉLETFOGYTIGLAN A GYILKOS NŐNEK. Emberölési kísérlet és minősített emberölés miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a nőt, aki múlt év végén Bukarestben a metró alá lökött egy fiatalasszonyt, és még fejbe is rúgta, amikor megpróbált kikapaszkodni.

A bukaresti törvényszék arra is kötelezi Magdalena Şerbant, hogy kezeltesse magát, emellett pedig összesen 60 ezer euró kártérítést kell fizetnie áldozatainak: 30 ezer eurót az elhunyt családjának, és szintén 30 ezereuró erkölcsi és 1200 lej anyagi kártérítést egy másik nőnek, akit szintén a metró elé lökött, de aki épségben megúszta az esetet. Az ítélet nem jogerős, megfellebbezhető. (Jurnalul Național)

ÚJ KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK. Huszonhat új kanyarós megbetegedést jelentettek országszerte október 22-e és 26-a között, ezzel az Országos Közegészségügyi Intézet közlése szerint 15 434-re nőtt az igazolt kanyarós esetek száma Romániában. A betegség eddig 59 halálos áldozatot követelt. Az új esetek közül tizenhármat Giurgiu megyéből jelentettek, hatot Szilágy megyéből, kettőt-kettőt Bukarestből, Prahova és Teleorman megyéből, egyet pedig Bihar megyéből. A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amelynek sokszor szövődményei lehetnek. Négy fertőzött betegből egynek kórházi ápolásra van szüksége, ezer esetből egy halálos kimenetelű – állítják a szakemberek, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy a kanyaró elleni oltás megvédi a gyerekeket a fertőzéstől. (Agerpres)

HATÁRSÉRTŐK DÉLEN ÉS NYUGATON. A bolgár–román határon furgonban, a román–magyar határon pedig kisteherautón megbújt határsértőket fogott el a román határrendészet. Egy – a menetlevele szerint Törökországból Csehországba elektromos vezetékeket szállító furgonnal – szerb állampolgár érkezett a bulgáriai Orjahovo várost a romániai Bechettel összekötő kompjáraton. A gyanúsnak tűnő jármű alaposabb átvizsgálásakor rakterében 19 iraki állampolgárt – tizenhárom férfit, három nőt és három kiskorút – fedeztek fel. A határsértők Nyugat-Európába akartak eljutni. A szerb sofőr azt állította: nem tudja, miként kerültek a migránsok a járművébe. A két ország közötti toloncegyezmény értelmében a határsértőket és a járművezetőt átadták a bolgár hatóságoknak. Ugyanazon a napon a Nagylak–Csanádpalota autópálya-határátkelőn hét határsértőt fedeztek fel a magyar és a román rendőrök egy moldovai férfi által vezetett, bolgár rendszámú kisteherautóban. A hat vietnami és egy Srí Lanka-i állampolgár a célra kialakított rejtekhelyről került elő. A határsértőkkel szemben tiltott határátlépés, a kisteherautó sofőrjével szemben pedig embercsempészet gyanújával kezdeményezett büntetőeljárást a román határrendőrség. (MTI)

ÉTELMÉRGEZÉS A PANZIÓBAN. Hat turista került kórházba ételmérgezésre utaló tünetekkel egy törcsvári panzióból. Egy 22 tagú csoporthoz tartoztak, a csütörtök esti közös vacsora után néhány órával azonban heten gyomorfájdalmakra és hányingerre panaszkodtak. Hatot közülük kórházba szállítottak, ahol ellátták őket, és visszatértek a panzióba, ahol közben az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság vizsgálatot indított, és az ételek nyomon követhetőségére, illetve felcímkézésére vonatkozó előírások be nem tartása miatt 2400 lejes bírságot rótt ki. Az ellenőrzés során lefoglaltak 52 kg húst és hústerméket, sajtféléket, más feldolgozott élelmiszereket, és elrendelték a konyha, valamint az alapanyagok és a késztermékek tárolására használt helyiségek bezárását a fertőtlenítés elvégzéséig, illetve a személyzet egészségi állapotának ellenőrzését. (Maszol)

SERTÉSPESTIS TELEORMANBAN. Tudatlan vagy meggondolatlan egyén hozott létre újabb fertőző gócot Teleorman megyében – állítja Petre Daea mezőgazdasági miniszter, aki korábban tudatosan ártó szándékot feltételezett, amikor az afrikai sertéspestis megjelent a Liviu Dragnea SZDP-elnök irányítása alatt álló vidéken. Daea szerint érthetetlen, hogy miként kerülhetett két házi sertés teteme Teleorman megyébe, 500 méterre Olt megye határától. A Libertatea újságírói kiderítették, hogy az a bizonyos erdő, ahol a két állat maradványait megtalálták, a Dragnea családjának kezelésében levő vadászterület része – a helyi hatóságok azonban meglehetősen furcsán reagáltak a fertőzés megjelenésére: csak kéthetes késéssel jelentették be, mert szerintük nem veszélyeztetett senkit. A megye egyetlen sertésfarmja Liviu Dragnea fiának tulajdonában van. Az is érdekes, hogy Daea épp a kór teleormani átterjedése kapcsán közölte: az Európai Bizottság támogatja a sertéspestis leküzdésére tett erőfeszítéseket (Romániában és más országokban is), az országos állategészségügyi hatóság pedig pénzjutalommal próbálja az embe­reket ösztönözni a fertőzött állatok bejelentésére: az erdőben felfe­dezett vaddisznótetemért 225, az elpusztult házi sertések maradványaiért 65 lejt ad. (digi24)