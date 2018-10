Előző írásunk

Precedensértékűnek bizonyulhat az ozsdolai közbirtokosság ellen indított bírósági eljárás, mely révén a birtoklevelet igyekszik megsemmisíteni a pénzügyi hatóság – fejezték ki aggodalmukat pénteken az Erdélyi Magyar Néppárt megyei önkormányzati képviselői. Balázs Attila és Fazakas Péter szerint fennáll a veszély, hogy amennyiben a per kedvezőtlenül zárul a közbirtokosság számára, általános visszaállamosítási folyamat indul el az erdőterületek esetében is. A visszaállamosítási szándék gyanúját a közbirtokosság vezetője, Pál István is megerősítette lapunknak, erre utal, hogy eddig senkit sem zavaró részleteket ásott elő a hatóság a kereset benyújtásához.