Tízpontos vereség Bukarestben

A találkozó első pontjait a fővárosiak Sepsiszentgyörgyön is megfordult játékosa, Florina Stanici (Diaconu) szerezte, amire a kék-fehérektől Kaila Mobley válaszolt (2–2). Egy elvesztett labdát követően újra Stanici volt eredményes, majd két egymás utáni kosárral Mobley előnybe dobta a KSE csapatát. A 8. percig felváltva vezettek az együttesek, ám a negyed hajrája a bukarestiekről szólt (17–15). A második játékrész elejét a házigazdák kapták el jobban, s a 12. percben Stanici duplájának is köszönhetően már 21–17-re vezettek. A folytatásban a háromszékiek felzárkóztak 5 pontra (26–21), de a 18. percre a Rapidnak sikerült egy tízpontos előnyt összekovácsolnia (33–23). A nagyszünet előtt Holinka-Miklós Hanna távolról talált be a bukaresti kosárba, és 34–26-os állásnál ért véget az első félidő.

A harmadik negyed első kosara a rapidos Roxana Bejan nevéhez fűződik (36–26), majd közel három percig egyik csapat sem szerzett pontot. A kosárcsendet Mobley törte meg, a 26. percben pedig 40–30 volt az eredmény. Újabb pontmentes időszak után itt is, ott is zörgött a háló (44–36), majd mindkét oldalon több ziccer is kimaradt, a játékrész pedig Bölöni Noémi triplájával, 46–39-es állásnál ért véget. Gyors kosárváltás után (48–41) a 35. percig csak további három kosarat szereztek a csapatok (50–44). A folytatásban a pontszegény utolsó negyed sok hibával teletűzdelt küzdelmet hozott, s a 24 pontig jutó Mobley hiába lett a KSE és a mérkőzés legeredményesebb embere, a céhes városbeliek nem tudták elkerülni az újabb vereséget (59–49). A házigazdáktól a 18 pontot jegyző Bejan jeleskedett, de Stanici is 16 egységig jutott.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, B-értékcsoport, 5. forduló: Bukaresti Rapid–Kézdivásárhelyi SE 59–49 (17–15, 17–11, 12–13, 13–10), Bukarest, Rapid Terem. Mintegy 50 néző. Vezette: Valentin Niţu, Alexandra Irimia, Michael Nicoară. Rapid: Matei, Burlakova 7/3, Lupusavei 3, Stanici (Diaconu) 16, Bejan 18–Pantazi, Ticu 7, Grigora, Cuatu 8/6, Vlad, Angel, Cazacu. Edző: Ioana Pinter. KSE: Debreczi 3, Holinka-Miklós 9/3, Csurulya 4, Danalache 2, Mobley 24/6–Czimbalmos 1, Voloncs, Bölöni 6/6, Lénárt, Ardelean, Istók, Sós. Edző: Ljubomir Kolarevic. (tibodi)